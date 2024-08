Aladdin, Billy Magnussen insiste: "Lo spinoff è in lavorazione"

Billy Magnussen è convinto: il film spinoff di Aladdin si farà sicuramente. L'attore, che nel remake in carne ed ossa del Classico Disney ha interpretato il principe Anders, un pretendente della principessa Jasmine (Naomi Scott), ne ha parlato in una recente intervista.

Dopo l'uscita del primo film nel 2019 era stato annunciato che sarebbe entrato in lavorazione un nuovo lungometraggio spinoff sul principe Anders per Disney+. Tuttavia, il progetto non si è mai concretizzato e i dubbi dei fan sono aumentati col passare del tempo.

Il ritorno del principe Anders

A Indiewire, Magnussen ha spiegato che la pandemia ha ritardato la lavorazione ma il film è assolutamente nei pensieri di Disney. Nel 2022, aveva raccontato che il progetto era in fase di riscrittura. Sono diversi i film intorno al franchise di Aladdin in stallo, visto che anche il sequel sembra ad un punto morto.

Mena Massoud e Naomi Scott in una scena di Aladdin

"La pandemia è arrivata quando stavamo davvero mettendo tutti i tasselli al loro posto. Ci sono stati alcuni cambiamenti con diverse case di produzione. Non è morto. Ogni giorno si creano queste belle storie e nella mia carriera mi è sempre piaciuto fare cose divertenti. Cosa vorrei vedere e cosa vorrei fare? No, non è morto. È ancora in fase di sviluppo" ha spiegato l'attore newyorchese.

Billy Magnussen sulla sceneggiatura in fase di scrittura aveva parlato in questi termini:"Penso di essere stato nel film per 30 secondi, e non c'era alcun piano da parte della Disney per farci qualcosa. Ho semplicemente detto 'Ehi, non voglio che questo personaggio muoia. Mi è piaciuto molto vivere in questo mondo, e ho alcune idee che potrebbero essere divertenti'. Essere il Principe non-Principe Azzurro. Vediamo sempre il Principe Azzurro, quindi ho pensato che potremmo cambiare un po' le cose".

Nel remake di Aladdin del 2019, diretto da Guy Ritchie, hanno recitato Mena Massoud nel ruolo di Aladdin, Naomi Scott nel ruolo di Jasmine e Will Smith nei panni del Genio.