Aladdin: Mena Massoud rivela quale scena del film è stata completamente improvvisata con Will Smith

Essendo un remake in live action dell'amato originale del 1992, Aladdin diretto da Guy Ritchie avrà sicuramente più di qualche scena familiare ai fan del classico Disney. Dopotutto, la versione animata contiene una serie di momenti iconici che il pubblico si aspetta di vedere anche in live-action.

Una volta sottolineato questo aspetto, la pellicola con Will Smith ha fatto il possibile per distinguersi da tutto ciò che i fan hanno visto prima e, secondo l'interprete di Aladdin, Mena Massoud, parte di questo sforzo si è tradotto in una sequenza interamente improvvisata.

Aladdin, l'attore protagonista racconta la scena improvvisata del live-action

Aladdin: Will Smith e Mena Massoud in una scena del film

Per celebrare la messa in vendita dei biglietti di Aladdin, Mena Massoud ha raccontato, nel corso di un'intervista, l'incredibile lavoro fatto insieme a Will Smith (nei panni del Genio della Lampada) durante il live-action.

L'attore ha anche svelato qual è stata la sua scena preferita del film, visto che è stata quella più improvvisata:

"C'è una scena in cui abbiamo migliorato l'intera sequenza, ed è stata tenuta anche nel montaggio finale nel film, quindi la vedrete". Ha detto Massoud prima dell'uscita della pellicola nel 2019.

"È la prima volta che il genio e il principe Ali incontrano la famiglia reale, quindi è una sequenza molto divertente. Poter improvvisare con Will Smith? È un sogno che si avvera".

Se si ha familiarità con la storia di Aladdin, è abbastanza facile individuare la collocazione di questa scena nel film, ovvero verso la fine del primo atto. L'intera sequenza arriva dopo che Aladdin incontra la principessa Jasmine (Naomi Scott) sotto mentite spoglie per le strade di Agrabah e sarà stato arruolato da Jafar (Marwan Kenzari) per entrare nella Caverna delle Meraviglie e rubare la lampada del genio.

Nei panni del Principe Ali, Aladdin cercherà di fare la migliore impressione possibile al Sultano (Navid Negahban), sperando di essere visto come un pretendente appropriato per Jasmine. La sequenza è quella nella quale il Genio ed Aladdin ballano appena arrivati al palazzo del Sultano e si vede quanto i due si siano divertiti tantissimo nel girarla.

Aladdin: Will Smith insieme a Mena Massoud in una scena del film

Mena Massoud ritiene che la scena sia speciale perché l'improvvisazione non era una cosa di tutti i giorni sul set di Aladdin. Sebbene fosse in grado di lanciare qualche battuta qua e là, lavorare con Guy Ritchie significava attenersi principalmente al copione:

"Qualche improvvisazione qua e là c'è stata, ma questa sequenza è stata sicuramente grandiosa dall'inizio alla fine. Will fa un buon lavoro di improvvisazione in tutto il film, ma quella scena in particolare per me è un punto di forza".