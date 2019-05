Aladdin: è boom al box office USA, 86 milioni per il live action Disney

Aladdin: una scena del film con Naomi Scott

Il Genio di Aladdin strega il box office USA schizzando in vetta alla classifica degli incassi. Il film con la star Will Smith debutta superando gli 86 milioni in 4.476 sale e segna una media per sala di 19.236 dollari. Boom anche a livello internazionale con un incasso globale di 207 milioni per il live action Disney, qui potete leggere la recensione di Aladdin. Nel cast anche Mena Massoud nel ruolo del protagonista, Naomi Scott nei panni di Jasmine e Marwan Kenzari in quelli del malvagio Jafar.

Il ciclone John Wick 3: Parabellum è ora secondo. La nuova avventura che vede John Wick intento a sfuggire agli altri assassini dopo che sulla sua testa è stata posta un'ingente taglia incassa altri 24,3 milioni superando i 100 milioni in due settimane (qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum).

Avengers: Endgame è ora terzo, ma questo non gli impedisce di mietere incassi. Il cinecomic Marvel incassa altri 16,8 milioni che lo portano a un totale di 798 milioni in patria. Vicinizzimo il traguardo degli 800 milioni in patria per la pellicola che nel mondo ha già raccolto oltre 2,677 miliardi di dollari. (qui la nostra recensione di Avengers: Endgame).

Detective Pikachu scende in quarta posizione e incassa altri 24 milioni per un totale domestico di 116 milioni. Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu vede nel cast le star Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Rita Ora e Bill Nighy. Qui potete leggere la recensione di Detective Pikachu.

Al quinto posto troviamo la new entry L'angelo del male - BrightBurn, uno degli horror più attesi del 2019. Il film prodotto da James Gunn e interpretato da Elizabeth Banks apre con 7,5 milioni da 2.607 sale, con una media per sala di 2.890 dollari.