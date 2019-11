Al Pacino ringrazia Francis Ford Coppola per averlo scelto per Il Padrino 50 anni fa

Al Pacino ha ringrazitoa Francis Ford Coppola per averlo scelto per Il Padrino 50 anni fa nel corso della cerimonia di consegna degli Hollywood Film Awards.

Al Pacino ha ringraziato il regista Francis Ford Coppola per averlo scelto per Il Padrino 50 anni fa, permettendo così alla sua carriera di decollare. La star ha tenuto il commovente e divertente discorso di ringraziamento durante la cerimonia di consegna degli Hollywood Film Awards.

Nel corso della serata Al Pacino ha ricevuto l'Hollywood Supporting Actor Award per il ruolo di Jimmy Hoffa in The Irishman e a introdurlo era presente Francis Ford Coppola in persona, che lo ha così introdotto:

"Alcuni sono benedetti dal talento che gli è stato dato da Dio, altri si impegnano con enorme fatica per ottenere dei risultati, Poi ci sono coloro che sono tanto fortunati da essere guidati dall'intelligenza. Al Pacino possiede tutte e tre queste abilità."

Al Pacino, visibilmente emozionato, è salito sul palco asciugandogli gli occhi e gridando il suo amore ai colleghi Shia LaBeouf e Charlize Theron, seduto nel pubblico. Poi ha dato il via a un lungo e divertente discorso di ringraziamento:

"Non so se sia ironia o semplice fortuna, ma The Irishman è in proiezione proprio in questo momento al Belasco Theater di New York.... Ho fatto il mio debutto a Broadway al Belasco e adesso The Irishman è al Belasco, e quest'uomo qui (indicando Coppola, ndr) mi ha visto in quello spettacolo 50 anni fa e mi ha dato il ruolo di Michael Corleone."

The Irishman: Al Pacino parla del suo incredibile lavoro sul set di Scorsese

Anche il regista Martin Scorsese era presente alla serata per introdurre l'Hollywood Producer Award a Emma Tillinger Koskoff proprio per The Irishman. Nei cinema fino a domani in uscita limitata e poi su Netflix dal 29 novembre, potete leggere recensione di The Irishman.

Qui trovate tutti i cinema italiani dove vedere The Irishman.