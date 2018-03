The Irishman: Al Pacino parla del suo lavoro sul set di Scorsese

Al Pacino, in una recente intervista, ha parlato del suo lavoro sul set di The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese che è stato prodotto da Netflix.

L'attore ha accennato all'impegno della Industrial Light & Magic durante le riprese del progetto: "Stavo interpretando Jimmy Hoffa nelle scene in cui ha 39 anni, le realizzeranno al computer".

Pacino ha sottolineato che ha dovuto sottoporsi a vari test tecnici e che prima di ogni ciak gli ricordavano il periodo temporale in cui erano ambientate le sequenze: "Qualcuno veniva da me e mi diceva 'Hai 39 anni'. Ti ricordi qualcosa di quando avevi quell'età e il tuo corpo cerca di adattarsi a quell'idea e provi a pensare in quel mondo. Te lo fanno ricordare".

Le riprese del progetto si sono ufficialmente concluse il 5 marzo e Netflix progetta di lanciare l'atteso film nel 2019.

Il progetto si basa sul libro I Heard Your Paint Houses scritto nel 2003 da Charles Brandt in cui si racconta la storia di Frank "l'irlandese' Sheeran e la sua attività di killer su commissione per conto della mafia. Tra le sue vittime ci sono anche il boss Jimmy Hoffa.

Nel cast del progetto ci sono Joe Pesci, Al Pacino, Ray Romano e Robert De Niro che interpreta Sheeran in tutte le sue fasi della vita grazie all'uso degli effetti speciali curati dalla Industrial Light and Magic.