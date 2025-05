Al Pacino da gran premio, sarà Vincenzo Vaccaro nel film Maserati: The Brothers

Al Pacino sarà in 'Maserati: The Brothers' nei panni del celebre Vincenzo Vaccaro, sostenitore della famiglia Maserati, insieme alle nuove attrici Gina La Piana e Tatiana Luter.

Al Pacino entra in corsa nel biopic "Maserati: The Brothers"

Quando un'icona del calibro di Al Pacino si unisce a un progetto, è impossibile non alzare le antenne. L'attore premio Oscar è l'ultimo colpo di scena nel cast di Maserati: The Brothers, il biopic diretto da Bobby Moresco che si prepara a raccontare l'epopea della famiglia che ha trasformato un cognome italiano in un mito dell'automobilismo mondiale. Le riprese entreranno nella loro "fase finale" a giugno, con Roma come teatro degli ultimi ciak, in vista di un debutto previsto per l'autunno. Pacino vestirà i panni di Vincenzo Vaccaro, imprenditore visionario e primo sostenitore dei fratelli Maserati, una figura chiave che ha contribuito a far decollare quella che oggi è una leggenda su quattro ruote.

Al Pacino sul set

Al suo fianco si aggiungono anche Gina La Piana (The Deep Ones, American Soul) e Tatiana Luter (Summertime, Italian Race), completando un ensemble già stellare che vede tra gli altri Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito.*

A dare il via libera alla produzione è stato Andrea Iervolino, che ha commentato con entusiasmo l'arrivo di Pacino: "Il suo talento senza eguali e la sua presenza iconica danno profondità al racconto di questa storia toccante e ispiratrice. Avere una figura così leggendaria nel nostro cast è davvero un onore". Sulla stessa lunghezza d'onda anche i co-produttori esecutivi Nicki Cortese e Wayne Marc Godfrey, che hanno dichiarato: "È un privilegio partecipare alla realizzazione di una storia così iconica. Non vediamo l'ora che il pubblico possa scoprire da vicino la passione, l'ambizione e la resilienza che hanno alimentato una delle dinastie automobilistiche più amate d'Italia". Il film si prospetta come un viaggio nel cuore pulsante dell'ingegno italiano, guidato da una scuderia di attori da gran premio.