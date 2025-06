Al Pacino in udienza da Papa Leone XIV, prima star a essere accolta dal papa americano

Lunedì Al Pacino ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, in quella che è la prima udienza ufficiale di cui si abbia notizia tra il primo papa americano e una star del cinema.

Al Pacino a colloquio con Papa Leo XIV: quando il cinema incontra il sacro

C'è stato un momento, lunedì mattina, in cui i riflettori di Hollywood hanno lambito la luce dorata del Baldacchino di San Pietro. Al Pacino, icona indiscussa del grande schermo, ha varcato le porte del Vaticano per incontrare Papa Leo XIV, in quello che è stato definito il primo incontro ufficiale tra una star del cinema e un pontefice americano. L'occasione è stata l'udienza privata concessa a una delegazione del film Maserati: The Brothers, attualmente in lavorazione in Italia. Il produttore Andrea Iervolino, presente insieme all'attore premio Oscar, ha dichiarato: "Siamo onorati di annunciare che questa mattina Sua Santità Papa Leo XIV ha ricevuto in udienza privata presso la Santa Sede una delegazione del film 'Maserati: The Brothers', composta, tra gli altri, dall'attore premio Oscar Al Pacino e dal produttore Andrea Iervolino."

Ma non si è trattato soltanto di un incontro di cortesia. L'evento è stato descritto come un momento "di profonda ispirazione spirituale e culturale, centrato su valori condivisi che sono al cuore sia della Chiesa Cattolica che del film: l'unità familiare, l'amore, la compassione e l'importanza di contribuire al bene comune". Parole che delineano un dialogo tra due mondi apparentemente distanti - quello religioso e quello cinematografico - ma che, in questa circostanza, sembrano aver trovato una lingua comune nella narrazione di storie che celebrano l'umanità e il legame tra le persone. Il ponte tra il Vaticano e il set cinematografico passa, in questo caso, attraverso la storia dei fratelli Maserati, pionieri dell'innovazione automobilistica italiana. "Questi valori, che Papa Leo XIV ha costantemente sottolineato nei suoi recenti messaggi al mondo, risuonano profondamente nella vicenda dei fratelli Maserati: una famiglia il cui lascito è stato costruito non solo sull'innovazione e l'eccellenza, ma su un profondo rispetto reciproco, solidarietà e una visione condivisa", ha aggiunto Iervolino.

Nel film diretto da Bobby Moresco, Pacino interpreterà Vincenzo Vaccaro, imprenditore che nei primi anni del Novecento sostenne i fratelli Maserati e investì nella nascente azienda. L'attore è arrivato a Roma domenica con un volo privato da New York, segno dell'importanza che riveste per lui questo progetto. Nel cast, che non ha preso parte all'udienza papale, figurano anche Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Il film, ancora in produzione, sembra ambire non solo a raccontare una storia di successo imprenditoriale, ma anche a rievocare un'epoca in cui i sogni di famiglia e d'ingegno erano più forti della competizione e del profitto. E in questo dialogo tra cinema e spiritualità, forse, risiede la sua forza più silenziosa.