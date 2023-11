Star Wars, Taika Waititi: 'Voglio ricreare la gioia della trilogia originale'

Taika Waititi, regista neozelandese noto ai più per aver diretto l'acclamato Jojo Rabbit (vincitore di un Premio Oscar e un Premio BAFTA) e il criticatissimo Thor: Love and Thunder per i Marvel Studios, ha aggiornato i fan sullo status dello sviluppo del suo film di Star Wars. "Voglio catturare la gioia e l'intrattenimento dei primi film come L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi", ha dichiarato. "Sto cercando di capire come fare, ma sarà così."

Il regista ha poi aggiunto: "Proprio come me, anche la Lucasfilm ha tanti progetti in ballo, quindi ci vorrà del tempo. Credo lo rimanderanno finché non finirò i miei altri progetti. Ho altre quattro sceneggiature che sto cercando di ultimare. Il punto è che voglio prendermi il mio tempo per fare le cose bene, non voglio avere fretta." Waititi conclude dicendo: "Sarà... pausa drammatica... un film di Taika Waititi. Farà incazzare la gente".

"Mamma, mi si è Risvegliata la Forza": racconto semiserio di un redattore che non conosce(va) Star Wars

Star Wars, Taika Waititi: "Ho un'ottima idea per il film, ma..."

Thor: Ragnarok - Taika Waititi dà delle indicazioni a Tessa Thompson e Chris Hemsworth

Mentre attendiamo che anche Taika Waititi ci porti in qualche angolino della galassia lontana lontana di Star Wars, il regista e sceneggiatore premio Oscar ci racconta che, secondo lui, la sua idea per il film è davvero buona, ma manca ancora qualcosa...

"Ho un'idea davvero buona per questo film, ma come spesso accade, è la parte centrale [a crearmi qualche problema]", ha rivelato Waititi nel corso dell'intervista. "Sei lì e ti chiedi 'Cosa accadrà?'. E poi ti guardi intorno, dai un'occhiata a tutti quei film che sono così grandiosi, e ti dici 'Beh, immagino che non possa incontrare per strada un contrabbandiere con un amico alieno'" ha poi aggiunto, scherzandoci su.

Pare dunque che la sceneggiatura della pellicola sia ancora lontana dall'essere completata, ma se quanto riportato in precedenza da Deadline corrisponde effettivamente alla realtà, per ora il focus di Waititi dovrebbe essere tutto su un altro attesissimo progetto, il live-action di Akira.