Akira: la trama ufficiale dell'adattamento di Taika Waititi

Svelata la trama ufficiale dell'adattamento live action di Akira diretto da Taika Waititi. Dopo il successo di Thor: Ragnarok, il regista neozelandese si prepara a dirigere un nuovo adattamento, stavolta live-action, del manga e anime cult. Adattamento che è in preparazione ormai da dieci anni e ha visto numerosi cambi dietro la macchina da presa.

Una scena d'azione del film Akira

La trama di Akira è stata diffusa in rete grazie a un post Instagram di Production Weekly. Tra le informazioni più importanti vi è l'ambientazione della storia, che si svolgerà a Neo-Manhattan.

Quando l'esercito scopre i poteri telecinetici di un giovane uomo, lo cattura per trasformarlo in una super arma mentre il fratello intraprende una missione disperata per salvarlo prima che Manhattan sia distrutta dai suoi incredibili poteri. Kaneda è il proprietario di un bar a Neo-Manhattan la cui esistenza viene sconvolta quando il fratello Tetsuo viene rapito da agenti governativi guidati dal Colonnello. nel tentativo di liberare il fratello, Kaneda accetta di unirsi a Ky Reed e al suo movimento segreto che vuole svelare al mondo cosa è accaduto realmente a New York City 30 anni prima, quando la città è stata distrutta. Kaneda crede che queste teorie siano ridicole, ma dopo aver incontrato di nuovo il fratello scopre i suoi poteri telecinetici rimanendone scioccato. Ky scopre che la mente di Tetsuo è controllata da un ragazzino di nome Akira. Nel frattempo Kaneda si scontra con le truppe del colonnello che cerca di fermare Tetsuo dal liberare Akira, ma arriva troppo tardi. Akira esce dalla sua prigione grazie a Tetsuo mentre Kaneda tenta di salvare il fratello prima che Akira distrugga ancora una volta l'isola di Manhattan come ha fatto trent'anni prima.

L'originale anime Akira, uscito nel 1988, è ambientato a Neo-Tokyo. Prima di Taika Waititi, Jordan Peele e Zac Efron erano coinvolti in una versione live action mai realizzata. Attendiamo i primi annunci di casting del film che verrà girato in California nei prossimi mesi.

