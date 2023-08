Ahsoka: svelati nuovi dettagli sui villain della serie TV di Star Wars

Sono finite in rete le descrizioni dei numerosi villain che saranno presenti in Ahsoka, nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e in arrivo nelle prossime settimane su Disney+.

Mancano poche settimane all'arrivo di Ahsoka su Disney+ e, nonostante gli attori coinvolti non potranno promuovere lo show per via dello sciopero, in rete sono arrivate nuove descrizioni sui villain, tra cui il misterioso Marrok l'Inquisitore, il magistrato Morgan Elsbeth, Baylan Skoll e molti altri.

Questa la descrizione di Marrok: Un tempo Inquisitore a caccia di Jedi per conto dell'iImpero, il misterioso Marrok lavora ora come mercenario ingaggiato da Morgan Elsbeth per compiere azioni oscure. Porta con sè una spada laser rossa a doppia lama.

Morgan Elsbeth, ex magistrato di Clodan, è invece alleata del Grand'Ammiraglio Thrawn e nemica della Nuova Repubblica. Formidabile combattente dal passato misterioso, Elsbeth ha dato la caccia ad Ahsoka Tano sul mondo di Corvus prima di essere sconfitta in battaglia e arrestata per aver agito come simpatizzante dell'Impero.

Ahsoka: prequel o sequel di The Mandalorian? Facciamo chiarezza sulla timeline

Baylan Skoll è invece un mercenario a pagamento armato di spada laser che sorveglia il suo apprendista Shin Hati. Adesso alleato di Morgan Elsbeth, Skoll rimane uno scaltro combattente in cerca di potere che crede che un'altra guerra sia inevitabile.

Ma l'antagonista principale, come già svelato in passato, sarà il Grand'Ammiraglio Thrawn, interpretato da Lars Mikkelsen.

Quando uscirà Ahsoka?

La serie arriverà su Disney+ il 23 agosto. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka, con star Rosario Dawson, segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.