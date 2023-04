Ahsoka, il trailer della serie Star Wars con Rosario Dawson

Durante la Star Wars Celebration di Londra è stato diffuso il primo trailer di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars. La serie con protagonista Rosario Dawson dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel mese di agosto.

Ahsoka Tano si è mostrata al pubblico nella seconda stagione di The Mandalorian, ma è stata originariamente introdotta nelle serie animate Clone Wars e Rebels. Prima di unirsi a Luke Skywalker e Grogu, era una protetta di Anakin Skywalker passato poi al lato oscuro.

Come riportato da The Wrap, la serie seguirà le vicende di Ahsoka mentre indaga su "una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica". Nello show anche Hayden Christensen nei panni di Anakin dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e vedrà protagonista Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio. Mary Elizabeth Winstead interpreterà Hera Syndulla.

Insieme al trailer ufficiale, un nuovo poster ha entusiasmato i fan in attesa dell'arrivo dello show.

La serie che come anticipato dovrebbe vedere la luce ad agosto di quest'anno, è scritta da Dave Filoni il quale ha il ruolo anche di produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è invece co-produttore esecutivo.