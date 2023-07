Ahsoka: prequel o sequel di The Mandalorian? Facciamo chiarezza sulla timeline

Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha fatto chiarezza sulla timeline di Ahsoka, nuova serie TV per Disney+ ambientata nel vasto universo di Star Wars.

La prossima serie TV di Star Wars ad arrivare su Disney+ è Ahsoka, con il ritorno di Rosario Dawson nei panni dell'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano. A seguito della pubblicazione del trailer sono stati in molti a chiedersi se la serie fosse ambientata prima o dopo The Mandalorian. A fare chiarezza sulla timeline ci ha pensato Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren.

Ai microfoni di GamesRadar l'attrice ha spiegato che gli eventi di Ahsoka si svolgono in parallelo a quelli della terza stagione di The Mandalorian. Non si tratta quindi nè di un prequel nè di un sequel, ma gli eventi narrati nello show culmineranno poi nel mega film crossover diretto da Dave Filoni e annunciato alla Star Wars Celebration 2023.

Quando uscirà Ahsoka?

La serie arriverà su Disney+ il 23 agosto. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka, con star Rosario Dawson, segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.