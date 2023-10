Ahsoka: svelata la durata dell'ultimo episodio della miniserie Star Wars

Mercoledì prossimo verrà diffuso in streaming l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka, miniserie Star Wars con protagonista Rosario Dawson nei panni dell'ex-padawan di Anakin Skywalker. Ma quanto durerà in totale l'episodio.

Secondo un post di Cryptic HD Quality, l'ultimo episodio di Ahsoka durerà 46 minuti e 25 secondi in totale. Di questi, solo 42 minuti consisteranno nell'episodio mentre i rimanenti 4 minuti saranno lo spazio dedicato ai titoli di cosa. Si tratta di una durata simile a quella di molti finali degli show Disney+.

Molto probabilmente, non tutte le storyline aperte nel corso della miniserie verranno concluse nell'ultimo episodio, proprio per la sua durata così ridotta, quindi i fan si stanno già preparando al possibile cliffhanger che chiuderà lo show e rimanderà inevitabilmente al film di Dave Filoni in sviluppo da qualche tempo e che dovrebbe essere il culmine di tutte le serie Star Wars ambientate nello stesso periodo (quindi The Mandalorian, The Book of Boba Fett e la prossima Skeleton Crew).

Provvisoriamente intitolato Heir to the Empire (Erede dell'Impero), il nuovo film vedrà il ritorno del Grand'Ammiraglio Thrwan come villain principale.