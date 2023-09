Ahsoka: come si conoscono Anakin Skywaker e Grand'Ammiraglio Thrawn? La spiegazione

Nel corso dell'episodio 7 di Ahsoka uscito oggi su Disney+ veniamo a conoscenza del fatto che il Grand'Ammiraglio Thrawn è a conoscenza della vera identità di Anakin Skywalker, ovvero del fatto che ci fosse lui dentro l'armatura di Darth Vader. Ma com'è possibile?

Nell'episodio 7 di Ahsoka, Morgan Elsbeth, che lavora per Thrawn, fornisce al Grand'Ammiraglio tutti i dati disponibili su Ahsoka Tano. Come si è visto alla fine dell'episodio precedente, Thrawn aveva richiesto ogni informazione sulla Jedi, come il suo background e la sua storia, compresa l'identità del suo maestro.

Tuttavia, sembra che Thrawn non si aspettasse che il maestro di Ahsoka fosse Anakin Skywalker, che conosceva personalmente.

Verso la fine delle Guerre dei Cloni e dopo che Ahsoka Tano aveva lasciato l'Ordine Jedi, Anakin Skywalker e Thrawn si incontrano sul pianeta Batuu nel romanzo Thrawn: Alliances di Timothy Zahn. Capitano del suo popolo, noto come Ascendenza Chiss, situato nelle Regioni Ignote, Thrawn si avventurò nella galassia conosciuta per cercare alleati e nuove tecnologie, una missione non approvata dai suoi comandanti. Ben presto incontra Anakin Skywalker, un Cavaliere Jedi che stava compiendo una missione non autorizzata per salvare la moglie.

Dopo che Thrawn accetta di aiutare Anakin a salvare Padmé Amidala, Skywalker promette a Thrawn informazioni sulle Guerre dei Cloni e sulla politica galattica in corso. Unendo le forze, Anakin e Thrawn scoprono di essere spiriti affini: ognuno di loro utilizza spesso tattiche non convenzionali per raggiungere la vittoria.

Dopo la loro missione, conclusasi con il ritrovamento di Padmé e la distruzione di una fabbrica di droidi separatisti, Thrawn si procurò anche un generatore di scudi deflettori per la sua gente. Thrawn e Skywalker si separarono così, per la prima volta nel canone di Star Wars, la Repubblica interagì con un membro dell'Ascendenza Chiss.

Ahsoka: ecco perché Benedict Cumberbatch ha rifiutato il ruolo del Grand'Ammiraglio Thrawn

Anni dopo, Thrawn tornerà, dopo essere stato esiliato dal suo popolo (in realtà un espediente per placare gli aristocratici mentre cercava alleati). Thrawn fu quindi preso in custodia dall'Impero e gli fu concessa un'udienza con l'Imperatore Palpatine in persona. Invocando il nome di Anakin Skywalker come Jedi che avrebbe garantito per lui, Thrawn fu addolorato nell'apprendere della presunta morte di Skywalker, ma aveva comunque suscitato l'interesse di Palpatine. Thrawn fu quindi aggiornato sulla fine delle Guerre dei Cloni e sull'ascesa dell'Impero.

Ottenendo la fiducia e il favore dell'Imperatore giurando fedeltà e offrendo la conoscenza delle Regioni Ignote, Thrawn fu reclutato nella Marina Imperiale come uno degli unici alieni dell'intero Impero. Thrawn scalò rapidamente i ranghi fino a diventare Grande Ammiraglio della Settima Flotta, dove fu incaricato di eliminare le cellule della Ribellione, come si è visto in Star Wars Rebels.

Thrawn: Alliances fa un salto in avanti fino a questo periodo. Avvertendo un disturbo nella Forza, Palpatine chiese a Thrawn di unire le forze con Darth Vader per indagare sul mondo di Batuu, un chiaro specchio del loro passato comune. Nella mente di Palpatine, Thrawn e Vader erano i suoi due servitori più utili.

Durante la loro missione comune per proteggere le linee di rifornimento della Morte Nera sotto l'attacco dei rivali dell'Ascendenza Chiss, noti come l'Egemonia di Grysk, Thrawn dedusse accuratamente che Anakin Skywalker e Darth Vader erano la stessa persona, riconoscendo le tattiche che aveva visto in azione durante le Guerre dei Cloni.

Star Wars: il Grand'ammiraglio Thrawn sarà il villain del film ideato da Dave Filoni

Pur avendo dedotto la verità, Thrawn ebbe abbastanza presenza di spirito da tenere per sé il segreto strettamente custodito, per non incorrere nell'ira di Vader. Tuttavia, invocò la loro storia comune per ottenere il suo aiuto nell'estendere i parametri della loro missione al di là degli interessi dell'Impero (per aiutare la sua gente).