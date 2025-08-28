Ahsoka 2: la nuova stagione promette un grande ritorno

Ahsoka 2 continua a prendere forma e, secondo le ultime anticipazioni, vedrà il ritorno di due dei villain più discussi della prima stagione: Baylan Skoll e Shin Hati. La conferma arriva direttamente da Ivanna Sakhno, interprete della giovane apprendista, che ha raccontato le sue sensazioni sul set e sul nuovo attore scelto per dare vita al maestro Jedi oscuro.

Baylan Skoll torna con un nuovo volto dopo la scomparsa di Ray Stevenson

Dopo la tragica morte di Ray Stevenson, avvenuta nel 2023, i fan si chiedevano quale sarebbe stato il destino del personaggio di Baylan Skoll. La produzione ha scelto di non abbandonare questa figura centrale, affidando il ruolo a Rory McCann, volto già noto al grande pubblico per Il Trono di Spade. Secondo Sakhno, la sua presenza sul set ha portato nuova energia e rispetto verso l'eredità lasciata dal collega scomparso.

Ahsoka: un'immagine della serie di Star Wars

Durante un'intervista concessa a The Direct, l'attrice ha spiegato come stia vivendo le riprese accanto a McCann: "Lo vedo praticamente ogni giorno, ed è stato meraviglioso lavorare con lui. Non poteva esserci scelta migliore per interpretare Baylan Skoll". Parole che confermano non solo la professionalità del nuovo attore, ma anche la volontà della produzione di mantenere viva la memoria di Stevenson, senza interrompere bruscamente l'arco narrativo del personaggio.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Ahsoka

La decisione di riportare in scena maestro e apprendista lascia intendere che la seconda stagione di Ahsoka dedicherà molto spazio al loro rapporto. Alla fine della prima stagione, i due erano stati separati, ma ora sono destinati a ritrovarsi, dando vita a nuovi sviluppi nella trama. Le scene che li vedranno protagonisti potrebbero rappresentare alcuni dei momenti chiave del racconto, arricchendo la complessa dinamica tra i personaggi oscuri e l'eroina principale.

Ahsoka: Rosario Dawson in una scena del settimo episodio della serie

La serie Disney+ dedicata all'ex Jedi Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, ha debuttato nell'agosto 2023, conquistando subito una grande attenzione da parte del pubblico. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, la storia segue la protagonista impegnata a sventare il ritorno del Grand'Ammiraglio Thrawn, uno dei villain più amati della saga. Con l'arrivo della seconda stagione, lo scontro tra forze della luce e del lato oscuro sembra destinato a intensificarsi, regalando agli spettatori nuove sfide e colpi di scena.

Con un cast corale che include anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen e David Tennant, la seconda stagione promette di ampliare l'universo narrativo costruito con cura nella prima. L'aggiunta di Rory McCann segna un passaggio delicato ma anche entusiasmante, che potrebbe rafforzare l'impatto dei due villain nella saga. Per i fan di Star Wars, il ritorno di Baylan Skoll e Shin Hati rappresenta una delle novità più attese.