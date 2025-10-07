Ahsoka 2, confermata la fine delle riprese della serie Star Wars con una nuova foto dal set

Natasha Liu Bordizzo ha appena confermato via social che le riprese della seconda stagione di Ahsoka si sono ufficialmente concluse.

In un post su Instagram l'attrice ha condiviso delle foto dietro le quinte in cui si scorgono le sagome dei costumi - lasciando intendere che sia lei nei panni di Sabine Wren sia Rosario Dawson nella veste di Ahsoka si trovavano sul set insieme.

Adesso, la produzione si concentrerà sul lungo lavoro di post-produzione utile ad inserire gli effetti visivi all'interno delle sequenze girate. Data la nota complessità di questo passaggio, dovremo aspettare fino al prossimo anno per sapere quando verranno distribuiti i nuovi episodi.

Ahsoka, dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta dalla Stagione 2

La serie Star Wars è ambientata dopo la caduta dell'Impero e segue le indagini della protagonista su una minaccia emergente che incombe sulla galassia, ma solo un nome sembra sia il diretto responsabile di quello che sta avvenendo: il Grand'Ammiraglio Thrawn.

Nel finale della prima stagione, molti personaggi erano rimasti intrappolati sul pianeta Peridia, dopo che Thrawn e le Nightsisters erano fuggiti portando con sé Ezra Bridger (personaggio introdotto nel corso della serie Star Wars Rebels).

Intanto, l'antagonista Baylan Skoll si avviava verso un percorso personale alla ricerca dei misteri del pianeta, mentre la sua apprendista Shin Hati affrontava uno scontro con Ahsoka e Sabine. All'ultimo incontro, Hati sembra essersi arresa a un gruppo di banditi, mentre Sabine torna al fianco di Ahsoka per continuare il suo addestramento Jedi.

Ahsoka: un duello nel quinto episodio della serie

Il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker

La regista Bryce Dallas Howard ha già anticipato che la seconda stagione sarà "bella, avvincente, romantica, epica" e che conterrà tutti gli elementi che ci si aspetta da una grande narrazione fantascientifica. Inoltre, sappiamo già che Hayden Christensen tornerà nel ruolo di Anakin Skywalker, stavolta come guida spirituale in un ruolo più esteso rispetto alla prima stagione.

Il cast comprende Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Ray Stevenson (Baylan Skoll), David Tennant (Huyang) e Lars Mikkelsen (Thrawn). Ahsoka è scritta da Dave Filoni e prodotta insieme a nomi come Jon Favreau, Kathleen Kennedy.