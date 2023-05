Star Wars: svelato il titolo del nuovo film diretto da Dave Filoni

Alla Star Wars Celebration di quest'anno è stato finalmente svelato il futuro cinematografico della saga più celebre di sempre. Tra i vari progetti annunciati uno in particolare ha catturato l'attenzione dei fan, ovvero il film scritto e diretto da Dave Filoni e che sarà un mega crossover di tutte le serie TV trasmesse in questi anni. Una recente indiscrezione sembrerebbe averne svelato il titolo e renderà felici i fan della saga.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineHello il film si chiamerà Star Wars: Heir to the Empire, titolo con cui è noto il primo romanzo della trilogia di Thrawn scritto da Timothy Zahn. A quanto pare Jon Favreau si limiterà a produrlo, mentre la scrittura e la regia è affidata interamente a Filoni. Il romanzo è stato pubblicato anche in Italia con il titolo L'Erede dell'Impero.

In attesa di conferme da Lucasfilm il rumor parrebbe molto attendibile dal momento che lo stesso Filoni aveva dichiarato di come il Grand'Ammiraglio Thrawn, interpretato da Lars Mikkelsen, sarebbe stato il cattivo principale del suo film. Il debutto in live action del personaggio avverrà quest'estate nella serie Ahsoka.

Quando uscirà il film di Filoni?

Al momento non ci sono ancora dettagli precisa sull'uscita del film, ma in molti si aspettano un arrivo nelle sale non prima del 2025. Sul personaggio di Thrawn, Dave Filoni si era espresso nel seguente modo: "Non era un altro cattivo che indossa un casco e usa una spada laser, capite? C'è molto lavoro da fare per realizzare dei personaggi che sono come Vader perché è così iconico. Ma il coraggio che ha avuto Tim è stato di realizzare qualcuno che non era per nulla in quel modo, che non aveva quelle capacità, ma poteva combattere in modo diverso".