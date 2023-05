Star Wars: Skeleton Crew, rivelato il numero degli episodi della serie Disney+ con Jude Law

Stiamo per partire all'esplorazione di un nuovo angolo della galassia lontana lontana di Star Wars, quello dedicato a Skeleton Crew, la nuova serie tv di Disney+ che avrà tra i suoi protagonisti Jude Law. Quest'oggi, nel frattempo, scopriamo di quanti episodi sarà composta.

Mentre alla Star Wars Celebration di Londra sono stati forniti nuovi dettagli su Skeleton Crew, ed è stato mostrato anche un trailer dello show, è da un listino sul sito della WGA che ci arrivano le ultime informazioni riguardo alla durata della serie Disney+.

Quanti episodi avrà Skeleton Crew?

Secondo quanto riportato da Comicbook, sul sito risulta registrata una stagione di Skeleton Crew composta da 8 episodi.

Non è certo un numero insolito per gli originali Disney+, che solitamente vanno dai 6 ai 12 episodi (Obi-Wan Kenobi 6, Andor 12 a stagione, The Mandalorian 8 a stagione), e sembra che anche questa volta verrà rispettata la tradizione, come sarà d'altronde anche per The Acolyte e Ahsoka (entrambe pare che avranno una prima stagione di 8 episodi).

Ahsoka, Skeleton Crew, Secret Invasion: quante stagioni avranno le serie Star Wars e Marvel targate Disney+?

Nata da un'idea di Jon Watts, Skeleton Crew ci mostrerà l'avventura spaziale di quattro giovani e il loro primo incontro con un Cavaliere Jedi (Jude Law).