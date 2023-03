Ahsoka, Lars Mikklesen sarà Thrawn? Lui continua a negare come Andrew Garfield

L'attore che ha doppiato il personaggio nelle sue apparizioni animate, continua a negare la propria partecipazione alla serie live-action, un po' come fece Garfield all'epoca di No Way Home.

Tra le serie ambientate nel mondo di Star Wars e in arrivo quest'anno su Disney+ c'è anche Ahsoka, che vedrà il ritorno di Rosario Dawson nei panni del personaggio dopo il suo esordio nella seconda stagione di The Mandalorian e il cameo in The Book of Boba Fett.

Il villain della serie dovrebbe essere uno degli acerrimi nemici della vecchia apprendista di Anakin Skywalker, ovvero il Grande Ammiraglio Thrawn. Nella versione animata in Star Wars Rebels era doppiato da Lars Mikkelsen, e finora l'attore ha sempre negato la sua partecipazione alla serie nel ruolo in versione live-action. Ecco cos'ha dichiarato l'attore nel corso di una nuova intervista:

"Beh, l'ho sentito dire, ma non ho ancora saputo nulla al riguardo", ha dichiarato. "Avrebbero dovuto rivolgersi a me, ma non l'hanno fatto. Quindi ci sarà qualcun altro, purtroppo".

È vero che le riprese di Ahsoka sono già terminate. Mikkelsen ha poi aggiunto che "sarebbe stato divertente" interpretare nuovamente Thrawn, facendo di tutto per depistare i fan! Sebbene sia possibile che stia dicendo la verità, è difficile immaginare chi altro potrebbe interpretare il cattivo, a meno che non sia stata presa la decisione di sostituirlo con Ray Stevenson.