Star Wars: Ahsoka, iniziate ufficialmente le riprese

Disney+ ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Ahsoka, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars con star Rosario Dawson. Un tweet ha infatti permesso ai fan di vedere uno scatto realizzato sul set delle puntate. La foto mostra la sedia di Dave Filoni, produttore esecutivo del nuovo progetto live-action.

Ahsoka mostrerà come protagonista Rosario Dawson nel ruolo di Ashoka Tano, personaggio che ha debuttato in versione live-action nella serie The Mandalorian ed è poi apparsa anche in The Book of Boba Fett.

Il personaggio nella versione animata ha avuto la voce di Ashley Eckstein in occasione di The Clone Wars e Rebels.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, mentre Hayden Christensen sarà ancora una volta Anakin Skywalker/Darth Vader.

Tra gli interpreti ci saranno poi anche Mary Elizabeth Winstead e Ray Stevenson, mentre alcune indiscrezioni sostengono che Mena Massoud e Lars Mikkelsen avranno la parte di Ezra Bridger e del Gran Ammiraglio Thrawn.

Per ora Disney+ non ha svelato quando è prevista l'uscita delle puntate di Ahsoka sulla piattaforma di streaming, ma probabilmente il debutto avverrà nel 2023.