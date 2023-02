Ahsoka, Rosario Dawson anticipa il periodo previsto per il debutto della serie Disney+

La curiosità nei confronti della serie Ahsoka è tantissima e per adesso sappiamo solamente che dovrebbe debuttare nel corso di quest'anno, anche se non conosciamo ancora la sua data d'uscita ufficiale. Rosario Dawson, però, ha anticipato che secondo lei potremmo vederla su Disney+ questo autunno.

"Ahsoka, sì, probabilmente uscirà in autunno", ha detto Rosario Dawson durante la trasmissione Today con Hoda e Jenna. L'attrice ha aggiunto: "Avremo innanzitutto Haunted Mansion ad agosto".

Ovviamente non si tratta affatto di un'informazione ufficiale o confermata, ma forse di una deduzione della stessa attrice.

Ahsoka: Lars Mikkelsen fa chiarezza sul ritorno del Grand'ammiraglio Thrawn nella serie Disney+

Ahsoka, inoltre, non è l'unico prodotto che i fan stanno aspettando. Tra i progetti in arrivo su Disney+ ci sono Skeleton Crew, Secret Invasion e altri.

Ahsoka è uno spin-off di The Mandalorian in cui vedremo Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano. Al momento non abbiamo ancora dettagli riguardanti la trama, ma nel cast saranno presenti anche Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo e Sabine Wren. La serie è stata scritta da Dave Filoni, produttore esecutivo insieme a Jon Favreau e Kathleen Kennedy. Non ci resta che attendere nuovi dettagli nella speranza che le parole dell'attrice si rivelino affidabili.