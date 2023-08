Ahsoka, svelato il possibile episodio in cui tornerà Anakin Skywalker

Debutterà oggi su Disney+ alle 18 ora americana (3 di mattina in Europa) Ahsoka, serie TV ambientata nel vasto universo di Star Wars e incentrata sull'amato personaggio interpretato da Rosario Dawson. Chi ha visto la serie animata Clone Wars conosce benissimo il rapporto allieva/maestro tra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker ed è già stato confermato che Hayden Christensen tornerà a vestire i panni. Ma quale sarà l'episodio in cui i fan potranno rivederlo in azione?

Un'indicazione potrebbe essere arrivata proprio da Disney+ che ha annunciato l'arrivo di uno speciale intitolato Master and Apprentice: A Special Look at Ahsoka, previsto per il 15 settembre. Con molta probabilità, dunque, Anakin apparirà nell'episodio 5 di Ahsoka, in uscita sempre in quella settimana.

Ahsoka: prequel o sequel di The Mandalorian? Facciamo chiarezza sulla timeline

Un altro dettaglio non da poco consiste nel fatto che l'episodio 5 sarà diretto da Dave Filoni, autore proprio di Clone Wars e Rebels, due delle serie animate più amate dai fan di Star Wars.

Di cosa parla Ahsoka

Ahsoka è ambientata dopo la caduta dell'Impero, e ha come protagonista Rosario Dawson. Gli episodi seguono l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

Il villain principale sarà il Grand'Ammiraglio Thraw, interpretato da Lars Mikkelsen. Grazie a Star Wars Rebels il Grande Ammiraglio Thrawn è rientrato nell'attuale canone dell'era Disney. Questa serie, infatti, segna il debutto live-action del personaggio che viene presentato come "erede dell'Impero" e rivelerà cosa ne è stato di Thrawn dopo che lui ed Ezra Bridger sono stati trascinati nell'iperspazio dal misterioso Purrgil.