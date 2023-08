Ahsoka: il nuovo teaser trailer anticipa il ritorno di Anakin Skywalker

Hayden Christensen è uno degli interpreti della serie Ahsoka, in arrivo il 23 agosto su Disney+, ecco un nuovo teaser trailer.

La serie Ahsoka arriverà sugli schermi di Disney+ il 23 agosto e un nuovo teaser trailer anticipa il ritorno in scena di Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen.

Nel video, che anticipa l'ascesa di un nuovo jedi, si sentono infatti delle battute di un dialogo che coinvolge l'ex insegnante della protagonista.

La nuova serie di Star Wars

La serie Ahsoka è ambientata dopo la caduta dell'Impero, e ha come protagonista Rosario Dawson. Gli episodi seguono l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

Il personaggio è apparso in versione live-action per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, ma Ahsoka è stata originariamente introdotta nelle serie animate Clone Wars e Rebels. Prima di unirsi a Luke Skywalker e Grogu, era una protetta di Anakin Skywalker passato poi al lato oscuro.

The Mandalorian 2: chi è Ahsoka Tano?

Oltre a Rosario Dawson, lo show è interpretato da Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla, Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno in quelli Shin Hati; Diana Lee Inosanto è Morgan Elsbeth, David Tennant interpreta Huyang, Lars Mikkelsen è il Grand'ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi interpreta Ezra Bridger.