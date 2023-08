Ahsoka, Lars Mikkelsen parla di Thrawn e di come è stato scritturato per la nuova serie di Star Wars

La star di Ahsoka Lars Mikkelsen, durante un'intervista a Entertainment Weekly, ha parlato del suo personaggio, il Grande Ammiraglio Thrawn, nel nuovo progetto live action, ricordando come sia stato scritturato per la serie dopo averlo interpretato per la prima volta nella serie animata Star Wars Rebels. "È brutale fino a un certo punto, ma non è stupido", commenta l'attore, "Utilizza la creatività che lo circonda e questo mi piace. Non uccide le persone solo per il gusto di farlo. È un passo avanti a tutti gli altri". Mikkelsen ha poi rivelato come è stato ingaggiato per questo ruolo nel live-action, nonostante abbia sempre negato fino all'ultimo che avrebbe interpretato il personaggio.

Riflettendo su una conversazione con Dave Filoni nel 2020, quando aveva terminato le registrazioni del suo ultimo episodio di Rebels nei panni di Thrawn, l'attore ricorda che il regista gli chiese se avesse mai visitato Los Angeles. Alla sua risposta negativa, Filoni gli disse: "Beh, vediamo se riusciamo a farlo". "Non capivo bene cosa intendesse dire", ammette Mikkelsen con una risata "Ma poi, circa un anno e mezzo dopo, mi ha telefonato e ho accettato la parte". A proposito della trasformazione fisica necessaria per diventare Thrawn afferma: "Voglio dire, non sono l'unico ad avere diversi colori.(...) Ci sono il verde e l'arancione. Tutti ci passano. Volevo davvero vederlo nella macchina da presa. Ma ha funzionato. E sono rimasto piuttosto stupito", ha concluso l'attore.

Ahsoka: svelati nuovi dettagli sui villain della serie TV di Star Wars

Il Grande Ammiraglio Thrawn

Grazie a Star Wars Rebels il Grande Ammiraglio Thrawn è rientrato nell'attuale canone dell'era Disney. Questa serie, infatti, segna il debutto live-action del personaggio che viene presentato come "erede dell'Impero" e rivelerà cosa ne è stato di Thrawn dopo che lui ed Ezra Bridger sono stati trascinati nell'iperspazio dal misterioso Purrgil. Inoltre il Grande ammiraglio Thrawn sarà il villain del film a cui sta lavorando Dave Filoni. Ahsoka uscirà su Disney+ con una première in due parti il 23 agosto.

Ahsoka, nuove immagini dalla serie Disney+: dalle cover di Empire a Sabine Wren (e c'è anche Thrawn!)