Ahsoka 2, iniziate finalmente le riprese: Rosario Dawson svela la prima foto dal set

Le riprese della seconda stagione di Star Wars: Ahsoka sono in corso e la star Rosario Dawson ha recentemente condiviso un'immagine proprio dal set.

Su Instagram, Dawson ha postato una foto per festeggiare l'inizio della produzione. L'immagine ritrae l'ombra dell'attrice sul terreno mentre si reca sul set. Come si evince dalla silhouette, Dawson appare truccata da Ahsoka; i fan possono vedere i tratti caratteristici del personaggio, come i lekku, suo marchio di fabbrica.

La didascalia aggiunta dall'attrice al post conferma che il giorno in cui il suo post è stato condiviso (ovvero lunedì 28 aprile) è stato quello in cui le macchine da presa hanno ricominciato a girare sul set.

L'inizio delle riprese e il ritorno di Hayden Christensen

Ahsoka: una scena del quarto episodio della prima stagione della serie TV

In realtà, i fan di Star Wars potrebbero aver avuto l'impressione che la seconda stagione di Ahsoka fosse già in lavorazione. A fine marzo, infatti, l'attore Eman Esfandi, interprete di Ezra Bridger, aveva condiviso sui social media un post di un suo amico che celebrava il lancio del podcast di Esfandi e della seconda stagione di Ahsoka, facendo credere che la serie fosse già in produzione.

Ahsoka: incrocio di spade laser nel quinto episodio

Tuttavia, giusto qualche settimana fa, durante la Star Wars Celebration svoltasi in Giappone, lo showrunner della serie e direttore creativo della Lucasfilm, Dave Filoni, ha rivelato che le riprese della seconda stagione dovevano ancora avere inizio.

La seconda stagione di Ahsoka non ha ancora una data di uscita. Tuttavia, è stato uno dei progetti che Lucasfilm ha promosso durante la Celebration. Durante il panel dedicato, inoltre, è stato confermato il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker. I partecipanti alla convention hanno anche potuto vedere Rory McCann nel ruolo di Baylan Skoll. McCann sostituirà il defunto Ray Stevenson nel ruolo.