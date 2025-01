Ahsoka 2, scelto il sostituto di Ray Stevenson morto nel 2023: è una star de Il trono di spade

L'attore scozzese Rory McCann, noto soprattutto per aver interpretato il corpulento mastino ne Il trono di spade della HBO, sostituirà il defunto Ray Stevenson per la seconda stagione della serie Star Wars Ahsoka, come ha confermato The Hollywood Reporter.

Stevenson interpretava l'ex Jedi noto come Baylan Skoll nella serie Disney+. È morto dopo una breve malattia nel maggio 2023, tre mesi prima del debutto della serie. L'attore era molto amato dai fan, grazie alla sua voce risonante, al suo umorismo e ai suoi ruoli in Punisher: War Zone, nei film di Thor e nella serie televisiva Rome.

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson nei panni di un'altra ex Jedi, la protagonista Ahsoka Tano, che si allea con un ex apprendista per fermare la riformazione del malvagio Impero. Due ostacoli sul suo cammino sono Skoll e la sua apprendista, Shin Hati, interpretata da Ivanna Sakhno.

Rory McCann ne Il trono di spade

Un recasting inevitabile, chi è Rory McCann?

Fin dall'ultimo episodio della prima stagione di Ahsoka è stato chiaro a tutti che il personaggio di Baylan Skoll non si sarebbe potuto eliminare dalla sceneggiatura in quanto molto importante per il prosieguo della trama principale.

McCann è stato recentemente sul grande schermo ne Il Gladiatore 2. Tra gli altri suoi film figurano Hot Fuzz di Edgar Wright, xXx: Return of Xander Cage, Jumanji: The Next Level, il recente show Knuckles per Paramount+ e la serie animata Transformers: EarthSpark.

Non è chiaro quando inizieranno le riprese della nuova stagione né chi sarà il regista. Dave Filoni era stato lo showrunner della prima stagione e tornerà nella stessa veste.