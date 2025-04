Ahsoka 2: trapelato online il teaser trailer mostrato alla Star Wars Celebration

Durante la Star Wars Celebration di Tokyo, Dave Filoni ha presentato in anteprima il teaser trailer della seconda stagione di Ahsoka. Il filmato, diffuso in esclusiva per i partecipanti all'evento, è rapidamente trapelato online, regalando ai fan un primo assaggio della nuova avventura.

Cosa rivela il teaser di Ahsoka 2?

Nel teaser vediamo Ahsoka Tano e Sabine Wren impegnate in una corsa contro il tempo per fermare Skoll, intenzionato a scatenare una minaccia oscura. Contemporaneamente, Ezra Bridger, Hera Syndulla e Zeb Orrelios si trovano ad affrontare i piani del Grand'Ammiraglio Thrawn, sempre più vicino al suo obiettivo.

Tra le immagini più sorprendenti, un misterioso nuovo personaggio - apparentemente legato alle Sorelle della Notte - fa la sua comparsa brandendo la Forza.

Durante il panel, è stata confermata anche la presenza di Hayden Christensen nella seconda stagione, nei panni di Anakin Skywalker, uno dei personaggi più iconici della saga.

Insieme a Dave Filoni, sul palco sono saliti anche Jon Favreau e Rosario Dawson. Il trio ha ripercorso la genesi della serie, rivelando che uno dei riferimenti principali è stato Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki.

Mentre Favreau ha ricordato quanto George Lucas fosse affezionato al personaggio di Ahsoka e l'entusiasmo per il casting della Dawson, sempre durante il panel, Rory McCann è stato annunciato come il nuovo Baylan Skoll dopo la scomparsa di Ray Stevenson.

Ahsoka: un primo piano di Rosario Dawson nella serie di Star Wars

Le riprese della nuova stagione prenderanno il via già dalla prossima settimana. La serie continuerà a seguire le vicende di Ahsoka Tano, l'ex padawan di Anakin Skywalker, ormai diventata una Jedi solitaria dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Il cast include Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Eman Esfandi, Evan Whitten, Genevieve O'Reilly, Ariana Greenblatt e Lars Mikkelsen.

Il prossimo film di Filoni

Intervistato da Collider durante l'evento, Filoni ha anche confermato che il suo film ambientato nell'universo di Star Wars, pensato come crossover dei progetti post-Il Ritorno dello Jedi, è ancora in fase di sviluppo iniziale.

Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead nella serie di Star Wars

"Tenetelo a mente per il futuro, anche mentre lavorate al presente. Al momento sono concentrato sulla seconda stagione di Ahsoka, ma man mano che le storie si evolvono, potrebbero emergere elementi in grado di influenzare ciò che accadrà in seguito, compreso il progetto su cui sto lavorando. A volte è un delicato gioco di equilibri, ma è un processo continuo: sviluppo le scene, so dove collocarle, e le inserisco nel momento giusto", ha detto Filoni.