After 3 e After 4: la conferma dei sequel è ufficiale

La passione bollente tra i protagonisti di After non si ferma con la seconda avventura, confermato ufficialmente l'arrivo di After 3 e After 4.

Mentre After 2 miete incassi nei cinema che si stanno lentamente ripopolando, arriva la conferma ufficiale della messa in produzione di After 3 e After 4, i due sequel del teen romance che fa battere i cuori degli adolescenti.

Ad annunciare la notizia sono stati Josephine Langford, che interpreta Tessa, e Hero Fiennes Tiffin, interprete di Hardin, in un video su Zoom condiviso dall'account ufficiale di After.

"Ci sono un sacco di persone che stanno lavorando duramente dietro le quinte e finalmente possiamo svelarvi che il terzo e il quarto film stanno per entrare ufficialmente in produzione" hanno comunicato gli attori.

Hero ha aggiunto: "Tenete d'occhio gli account di After per nuovi aggiornamenti."

After 2: una scena del film con Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

After 3 e After 4 seguiranno le storyline dei romanzi After We Fell e After Ever Happy, firmati da Anna Todd.