After 2, il blu-ray e il sesso più spinto: ecco perché dopo il botteghino il film spopola anche in homevideo

Dopo gli ottimi incassi nelle sale per After 2 - Un cuore in mille pezzi è subito boom anche nelle vendite homevideo. Scopriamo il perché e analizziamo nei dettagli il blu-ray

È stato l'unico film, dopo Tenet, a riempire i cinema italiani quest'estate, nel purtroppo breve periodo di riapertura delle sale cinematografiche dopo il lockdown primaverile e la nuova serrata autunnale. Già solo per questo, After 2 - Un cuore in mille pezzi meriterebbe lodi, elogi e un discorso a parte, al di là della qualità del film.

Perché il film di Nolan è stato sostenuto da un battage pubblicitario enorme, mentre il sequel del primo capitolo della tormentata storia d'amore tra Tessa e Hardin è vissuto soprattutto sull'evidente feeling che si è creato tra giovani e ragazzi e il film diretto da Roger Kumble. E pur con questa sola spinta, ha guadagnato al botteghino, nonostante tutte le difficoltà legate al momento, oltre 4 milioni di euro, quando gli altri film (Tenet a parte) hanno raccolto briciole.

Dopo il successo nelle sale, un fenomeno anche in homevideo

Solamente un'infatuazione estiva? Niente affatto. La riprova è arrivata in questo inizio dicembre. After 2 - Un cuore in mille pezzi è approdato infatti in homevideo (con grande anticipo sull'uscita del 22 dicembre su Amazon Prime) e la corsa all'acquisto dei DVD e Blu-ray targati Eagle Pictures è partita subito. Tanto che nella classifica dei prodotti più venduti, dietro all'eterna Harry Potter - Collezione completa e a Frozen 2, che in vista del Natale marciano come sempre forte, After 2 - Un cuore in mille pezzi è balzato subito al terzo posto e rappresenta l'unica vera novità.

Insomma la conferma che, nonostante la critica non sia stata sempre molto tenera con i film tratti dalla celebre saga best seller di Anna Todd, anche il sequel è diventato un vero e proprio cult del genere Young Adult. E ovviamente Eagle non ha trascurato l'opzione della After - Collection, che contiene entrambi i film.

I segreti del successo? Cinquanta sfumature versione teen

Ma allora qual è il segreto del successo di questa saga destinata ad altri capitoli? E di questo After 2, adattamento del romanzo "After We Collided", nel quale dopo la rottura fra i due alla fine del primo capitolo, le vicende romantiche di Hardin e Tessa tornano inevitabilmente a incrociarsi? C'è il successo letterario, due protagonisti come Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin bene in parte, la storia d'amore fra due bei ragazzi che è un sempreverde, soprattutto quando lui è tormentato e perseguitato da vecchi traumi. Ma va detto che anche se si respira aria di teenager movie dal contesto un po' banalotto e superficiale, effettivamente qui c'è qualcosa in più: in alcune scene si osa molto di più sul piano sessuale, quasi una sorta di Cinquanta sfumature versione teen: del resto la stessa scrittrice Anna Todd che sotto questo aspetto i fan si aspettavano una maggior fedeltà al libro e qualcosa in più rispetto al primo film. Inoltre si esplorano zone più oscure dell'animo e c'è anche un interessante approfondimento del rapporto di Hardin con la madre.

Il Blu-ray: ottimi audio e video, una card ma niente extra

Ma come detto, a risaldare il feeling e la miscela con il suo pubblico, è arrivato l'homevideo. In particolare, grazie a Eagle abbiamo potuto visionare il blu-ray di After 2 - Un cuore in mille pezzi, un prodotto eccellente sul piano tecnico ma con un reparto extra totalmente e stranamente vuoto. Va detto però che nella confezione c'è anche una card esclusiva da collezione. Quanto al video, nulla da eccepire a delle immagini che regalano un dettaglio incisivo e sempre di qualità, con un quadro compatto e caratterizzato da un buon senso di profondità, oltre che da un croma naturale ma sempre capace di dare quel tocco romantico in più a certe scene.

Ottime notizie anche dall'audio, con le tracce DTS HD 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese, che pur in un contesto tranquilli e non certo di azione, offrono dialoghi cristallini e un'ambienza sempre molto curata, con precisa dislocazione nello spazio degli effetti sonori e buoni bassi grazie a un asse posteriore puntuale e a un sub discreto ma presente.