After 2: le scene di sesso sono "più intense", ecco perché

Anna Todd ha spiegato il motivo per cui in After 2 le scene di sesso sono più intense: "abbiamo capito che i fan volevano le stesse scene del libro" ha detto la scrittrice e sceneggiatrice a Fanpage.

After 2 - Un cuore in mille pezzi è l'adattamento del romanzo After We Collided con cui torniamo a seguire le vicende romantiche di Hardin e Tessa interpretati da Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Il libro è il secondo capitolo della serie After scritto da Anna Todd che è anche la sceneggiatrice e la produttrice del film. Intervistata da Fanpage la scrittrice ha spiegato perché nel nuovo film le scene di sesso sembrano più intense: "abbiamo capito che i fan volevano le stesse iconiche scene del libro e questa volta non siamo stati costretti a tagliarle".

After 2: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena del film

La scrittrice spiega che nel primo film ci sono stati problemi con il distributore ed i visti di censura:"Per il primo capitolo di After il distributore americano aveva imposto la classificazione di film vietato ai minori di 13 anni. L'approccio cinematografico era stato molto soft e prudente e in realtà abbiamo filmato scene molto più spinte di quelle inserite nel film, tagliando tanto materiale proprio a causa del rating". Negli Stati uniti il PG-13 impone la visione del film da parte dei minori di 13 anni con la presenza di un adulto.

Nel film After 2 - un cuore in mille pezzi l'approccio è stato diverso: "Per il secondo film abbiamo filmato materiale molto simile, ma grazie ad una classificazione diversa non abbiamo dovuto tagliarle. Tutto appare molto più intenso perché il nostro obiettivo era questo proprio perché in linea con il libro. La relazione è complicata, Tessa e Hardin hanno problemi che spesso provano a risolvere proprio con il sesso. Non ci riescono, ma fa parte di questa fase. Il rapporto fisico è per loro molto importante e se l'avessimo ridimensionato avremmo trattato la storia a metà. Per questo ho ritenuto molto importante che questo secondo film fosse classificato 'R', non solo per il sesso ma per mostrare la reale intimità tra queste due persone". Con la classificazione 'R' negli Stati Uniti il film è vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

Alcune settimane fa Fanpage aveva intervistato i due protagonisti principali sullo stesso tema. Alla domanda se girare le scene di sesso li avesse messo a disagio Josephine Langford ha riposto: "No, perché si è trattato di una cosa professionale e molto coreografata. Siamo stati fortunati perché ci conoscevamo già e si trattava dello stesso gruppo di lavoro del primo film. Questo clima familiare ha reso tutto molto più semplice". Dello stesso tono anche la risposta del protagonista maschile Hero Fiennes Tiffin: "Sì anch'io credo che più fai una cosa più ti risulta semplice. Ma non credo ci fosse competizione o aspettative in questo senso, perché questo è un lavoro e facciamo le cose in modo professionale, quindi non credo ci sia stata alcuna differenza rispetto alle altre scene".