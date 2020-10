After 2: Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin parlano delle scene di sesso

Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, che in After interpretano i protagonisti Tessa e Hardin, hanno parlato di quando hanno girato le scene di sesso dei film, ma hanno vissuto esperienze emotivamente diverse.

Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, attori di After 2, hanno raccontato come è stato girare le scene di sesso di cui sono stati protagonisti sul grande schermo. Se l'interprete di Hardin si è detto più tranquillo nel girare con un gruppo di lavoro che già conosceva, la co-protagonista dei film ha ammesso di aver provato comunque un po' di nervosismo sul set.

Con la sua uscita al cinema, avvenuta nel mese di settembre, After 2 - Un cuore in mille pezzi ha sicuramente aiutato i proprietari delle sale a respirare in questo periodo di costante apnea. Il risultato ottenuto al botteghino testimonia quanto la gente volesse scoprire cosa sarebbe accaduto a Tessa Young e Hardin Scott dopo quello che era stato mostrato nel primo film del 2019. Proprio i giovani attori che interpretano i due protagonisti del franchise, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, hanno di recente rilasciato un'intervista nella quale raccontano come è stato girare le scene più intime del film.

"Voglio dire, non credo sia mai stato difficile. È un lavoro. Siamo professionisti, sai a cosa vai incontro. Ti presenti e fai il tuo lavoro", ha detto Hero a TooFab. "Ma, al 100 percento, e questo vale per tutte le scene, penso che quando conosci l'intera troupe e l'intero cast, con cui hai già lavorato insieme prima, ogni scena diventa più facile perché non devi più rompere il ghiaccio". La pensa un po' diversamente l'attrice Josephine Langford, la quale sembra provare ancora un po' di nervosismo durante alcuni momenti sul set: "Penso che ci sia sempre qualcosa di nuovo che sia snervante, o almeno per me è così. Si tratta sempre di una novità di cui aver paura anche se poi pensi 'Oh, l'ho fatto prima... ma, proprio perché l'ho già fatto prima, potrei farlo in modo diverso?'".

Ricordiamo che After è stato prima un fenomeno letterario e soltanto dopo cinematografico: i film nascono infatti dalla serie di romanzi di successo firmati da Anna Todd. Inoltre, è già stata annunciata la produzione di After 3 e 4, film nei quali però alcuni personaggi verranno interpretati da attori nuovi, per via di problematiche sorte a seguito del cambio della location dove si stanno svolgendo le riprese. Ci sarà, ad esempio, Chance Perdomo che interpreterà Landon Gibson al posto di Shane Paul McGhie, ma anche Stephen Moyer e Mira Sorvino che interpreteranno rispettivamente Christian Vance e Carol al posto di Charlie Weber e Selma Blair. Inoltre, Arielle Kebbel sarà Kimberly, che in precedenza era stata interpretata da Candice King.