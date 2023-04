After: i motivi del successo dei film tratti da Anna Todd

Il secondo capitolo della saga di After arriva in streaming, dal 2 aprile, su Infinity+: due personaggi archetipici, in grado di far identificare molte persone, due attori molto affascinanti, e quella base letteraria, che non sono solo i libri di Anna Todd, ma anche i classici del romanzo sentimentale.

"Lui è più me di me stessa". È una frase tratta da Cime tempestose, il romanzo di Emily Bronte, e svela un trasporto, un amore totale di una donna verso un uomo. Di recente vi sarà capitato di sentire questa frase in un film. Quel film è After, primo film tratto dalla fortunata saga letteraria young adult di Anna Todd, arrivato al cinema nel 2019, diretto da Jenny Gage, per diventare campione di incassi: 69,5 milioni di dollari in tutto il mondo. La saga dei film è continuata con After 2 (2020) di Roger Kumble, After 3 (2021) e After 4 (2022) di Castille London: tre film che sono arrivati sui nostri schermi direttamente in streaming, dove hanno dimostrato di vivere bene come al cinema.

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

Ora il secondo capitolo della saga arriva proprio in streaming, dal 2 aprile, su Infinity+. È una serie di film molto particolare, con due personaggi archetipici, in grado di far identificare molte persone, due attori molto affascinanti, e quella base letteraria, che non sono solo i libri di Anna Todd, ma anche i classici del romanzo sentimentale. Al centro del racconto ci sono Tessa e Hardin, due ragazzi molto diversi tra loro che si innamorano e provano a farcela tra mille difficoltà e fantasmi del passato. Come si capisce dalla frase di Cime tempestose, queste storie sono sempre state raccontate. Ma ogni epoca ha la sua storia d'amore. E ora è il momento di After.

I libri di Anna Todd... nati per caso

After: Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin in una scena

Se l'avventura di After sui nostri schermi avesse un titolo, potrebbe essere "Cronaca di un successo annunciato". È stato spesso così quando una saga young adult dai libri di carta si è trasformata in celluloide, pardòn in pixel, ed è arrivata al cinema e poi in streaming. Pensiamo alla saga di Twilight, di cui in qualche modo After è l'erede, o a quella di Hunger Games. La storia di After, però, è ancora più curiosa. I libri di Anna Todd sono nati per caso, da una serie di post scritti per gioco sulla piattaforma on line Wattpad che hanno riscontrato un successo inaspettato. Diventati un libro, hanno dato vita a un caso editoriale a livello mondiale. E quando un film prende vita da una saga letteraria cult, parte da una base che ha già milioni di fan in tutto il mondo. È un pubblico già pronto che non aspetta altro che andare al cinema - e poi sulle piattaforme di streaming - per vedere se quelle immagini che aveva immaginato leggendo le pagine sono proprio come se le era figurate in testa. O, comunque, per riviverle. E poi c'è un altro pubblico che è curioso di vedere se quel film, di cui si parla già tanto, vale davvero la pena.

Una storia archetipica, come Twilight

After 2: una scena del film con Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

After, da subito, ha avuto tutto per essere il nuovo Twilight. Prima di tutto perché, come detto, nasce da una fortunata saga letteraria. Ma, al di là delle ovvie differenze a livello di atmosfere e ambientazione, al centro c'è la stessa storia archetipica. Entrambi i film raccontano la fascinazione che una ragazza al primo innamoramento ha per chi appare più esperto, tenebroso, forse pericoloso. Ma, a dire il vero, è proprio l'innamoramento, il perdere il controllo, l'avvicinarsi al sesso che ha in sé un senso di pericolo. È una storia che funziona sempre, perché ogni ragazza finisce per ritrovarcisi. Certo, Twilight usava il vampiro come una sorta di metafora per evocare la distanza tra i mondi dei due innamorati, e quindi per rappresentare il proibito. Qui il gioco è scoperto e non serve travestire da horror un film sentimentale. Tessa e Hardin sono due personaggi reali che vivono nel nostro mondo. Sono la brava ragazza, e il maudit, il bel tenebroso. Due personaggi archetipici.

After 2: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena del film

Lui: Hero Fiennes Tiffin

After: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena

A proposito di Twilight, sappiamo che una saga cinematografica che si rispetti sarà tanto più riuscita quanto sarà più riuscito il protagonista, soprattutto quello maschile. E il bel tenebroso di cui sopra si chiama Hardin e, nel primo film, indossa una t-shirt dei Ramones per farci capire che ha una punk attitude. L'attore che lo interpreta si chiama Hero Fiennes Tiffin, è inglese, ed è un figlio e nipote d'arte. È infatti figlio della regista Martha Fiennes e nipote di Ralph e Joseph Fiennes. Da piccolo ha interpretato il giovane Lord Voldemort in Harry Potter e Il principe mezzosangue. Diventato grande, sfoggia le sue labbra carnose e la mascella squadrata, unita a uno sguardo e un sorriso che riescono a trasmettere malizia, ma anche disagio, che sono le cifre del suo personaggio. Hardin è un ragazzo tanto affascinante quanto scostante e oscuro, che per Tessa si rivelerà irresistibile.

Lei: Josephine Langford

After: Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in una scena

L'altro lato della storia d'amore è Tessa, interpretata da Josephine Langford, che è perfetta per rappresentare l'archetipica eroina di queste storia. Riesce a mettere in scena una ragazza acqua e sapone, tutta casa e studi, che si troverà travolta da una storia d'amore più grande di lei. è un personaggio dei nostri tempi, una ragazza sensibile che si innamora, che cresce grazie a questa relazione, ma non smette mai di essere se stessa, che è sempre determinata, che insegue i suoi sogni lavorativi e li raggiunge. Josephine Langford è australiana e anche lei ha artisti in casa: la sorella maggiore, Katherine Langford, è infatti la protagonista della serie Tredici. Bionda, occhi blu dalla forma molto particolare, il volto dolce e rotondo, Josephine Langford è perfetta perché ha una bellezza pulita e rassicurante: non una bellezza irraggiungibile. E questo permette a tante ragazze di vederla come una di loro e di identificarsi in lei.

Sensualità e attrazione, ma in modo pulito

After: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena

Ma molte ragazze, e anche ragazzi, si identificheranno nella storia, vorranno viverla e riviverla perché trasmette sensualità, attrazione, passione. È qualcosa che abbiamo provato tutti, e che molti ragazzi, nel momento di vedere i film, stanno per vivere o hanno appena iniziato a vivere. Ritrovarsi anche nelle scene della prima volta, in quelle dove la chimica tra due ragazzi che si amano è evidente, è qualcosa che attrae molto il pubblico dei teenager. E, allo stesso tempo, non li sconvolge troppo. Nel film c'è sesso, passione, ma non c'è nessun nudo. Ma si prova ad essere corretti, puliti, come nella scena della prima volta di Tessa e Hardin, dove si mostra chiaramente l'uso del preservativo, una cosa che al cinema, fino a poco tempo fa non si sarebbe visto. After è un film perfetto per teenager.

Emly Bronte e Jane Austen come numi tutelari

After 2: Hero Fiennes Tiffin in una scena del film

Ma una cosa che ci piace, e che rende il film originale, è che la saga di After flirta continuamente con la cultura, e in particolare con la grande letteratura del passato. I numi tutelari di questi libri, e di questi film, sono Emily Bronte, con il suo Cime tempestose, e Jane Austen, con Orgoglio e pregiudizio. Sono questi i classici che i protagonisti leggono al college, quelli con cui provano a decifrare la propria vita e i propri amori. E il mondo dei libri continua ad essere fondamentale quando Tessa trova lavoro nel mondo dell'editoria. Anna Todd riesce a dare una patina di cultura, una certa intensità a una storia che è molto semplice. Ma proprio per questo funziona.