"Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3? Non l'ho mai detto" James Gunn gela i fan

James Gunn gela i fan Marvel che auspicano di vedere Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3 specificando di non aver mai confermato la presenza del personaggio Marvel nel film in arrivo. Il regista si sarebbe rifiutato di confermare i rumor che da tempo vorrebbero l'arrivo di Adam Warlock nell'MCU confondendo le acque con la sua risposta.

Nel corso di una sessione di Q&A con i suoi seguaci su Instagram, James Gunn, nel rispondere a un fan che gli chiedeva chi avrebbe interpretato Adam Warlock in Guardians of the Galaxy Vol. 3, Gunn ha così risposto: "Non ho mai detto che Adam Warlock sarà nel film".

Da tempo si parla dell'arrivo di Adam Warlock nell'MCU. E' stato rivelato che il personaggio avrebbe dovuto fare la sua comparsa in Avengers: Infinity War, ma gli sceneggiatori hanno svelato la ragione per cui hanno escluso Adam Warlock. Vedremo mai l'amato Adam Warlock nell'MCU? Per adesso non lo sappiamo, non ci resta che attendere news dal mondo Marvel per saperne di più.