Avengers: Endgame, gli sceneggiatori spiegano perché hanno escluso Adam Warlock

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno svelato la ragione per cui il personaggio non compare nel film.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno svelato la ragione dell'esclusione di Adam Warlock dalla storia.

Avengers: Endgame è ispirato alla saga a fumetti Marvel nota come Infinity War, ma naturalmente la storyline non è troppo fedele. La principale deviazione dalla fonte a fumetti è l'assenza di Adam Warlock, personaggio cosmico il suo possibile arrivo nell'MCU era stato anticipato in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Nella saga di Infinity War Adam Warlock ha un ruolo cruciale, visto che è il possessore della Gemma dell'Anima ed è un ex alleato di Thanos che volta le spalle al Titano Pazzo dopo essere venuto al corrente dei suoi malefici piani. Adam Warlock è anche il detentore del Guanto dell'Infinito che usa per arginare i danni fatti da Thanos. Perché un personaggio così importante è rimasto fuori da Avengers: Endgame? Lo hanno spiegato gli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely a Backstory Magazine:

"La logica che abbiamo seguito era quella di onorare ciò che già esisteva nell'MCU e i personaggi che il pubblico già amava. Non volevamo rubare spazio alla storia introducendo un nuovo personaggio perché avrebbe sottratto tempo agli altri. La stessa cosa è successa con Black Panther e Captain Marvel. Il film su Captain Marvel non era ancora stato concepito perciò gettarla nella mischia come personaggio cosmico non avrebbe avuto senso".

Il tempo di Adam Warlock nell'MCU starebbe per arrivare, visto che la Fase 4 e le successive espanderanno la dimensione cosmica, come abbiamo anticipato nelle nostre ipotesi sul futuro del Marvel Cinematic Universe.