L'Accademia del Bene e del Male: il teaser del nuovo film fantasy di Netflix

L'accademia del bene e del male ha un nuovo teaser che regala le prime immagini del film in arrivo in autunno su Netflix.

Nel video si vedono le protagoniste e qualche scena ambientata nella scuola in cui si formano i nuovi eroi e i futuri villain, oltre a una spettacolare sequenza d'azione.

L'accademia del bene e del male, ispirato ai libri fantasy di Soman Chainani, è ambientato nel mondo fantastico di Endless Woods e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha (Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie) il cui destino sembra portarle in due direzioni molto diverse. Sophie è convinta che verrà scelta per la Scuola del Bene, dove potrebbe ritrovarsi accanto a principesse come Cenerentola e Biancaneve, mentre Agatha crede di finire tra le fila del Male. Quando la situazione si ribalta, la loro amicizia viene messa alla prova ed entrambe scoprono chi sono veramente.

David Magee e Laura Solon hanno firmato il progetto diretto da Paul Feig in cui Charlize Theron interpreta Lady Lesso, un'insegnante della Scuola del Male, mentre Kerry Washington è la Professoressa Dovey, insegnante della Scuola del Bene. Nel cast anche Laurence Fishburne nel ruolo del Preside Rafal Mistral e Michelle Yeoh in quello della professoressa Anemone, insegnante di Abbellimento.