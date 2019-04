A Star is Born: Bradley Cooper ha un'idea per un nuovo evento con Lady Gaga

Bradley Cooper potrebbe tornare a esibirsi con Lady Gaga nei brani di A Star is Born per una serata molto speciale.

Il duo di A Star is Born, composto da Bradley Cooper e Lady Gaga, potrebbe tornare a far sognare i fan. Bradley Cooper ha un'idea che ha svelato allo show di Ellen Degeneres.

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

Quando Ellen DeGeneres ha chiesto a Bradley Cooper se fosse interessato ad andare in tour con Lady Gaga per promuovere la colonna sonora di A Star is Born, lui si è affrettato a dire di no per poi aggiungere di avere un'altra idea in mente.

"Pensavo che sarebbe fantastico organizzare una serata, una lettura pubblica della sceneggiatura in cui cantiamo tutte le canzoni del film, per esempio alla Hollywood Bowl".

Cooper ha, inoltre, commentato l'intensa performance agli Oscar di Shallow che ha fatto sognare i fan specificando: "Non ero nervoso, perché avevo lavorato così duramente... mi sono impegnato molto e Lady Gaga mi ès tata di supporto. Ma è stato terrificante. Non sono un cantante e non avevo mai cantato prima di questo film, così è stato folle. MI ha dimostrato che con l'impegno e con l'aiuto delle altre persone puoi fare cose che non avresti mai ritenuto possibili."

Bradley Cooper ha confessato che era preoccupato per la performance, temeva che se non fosse stata all'altezza la gente avrebbe smesso di guardare A Star Is Born: "Era una di quelle cose per cui ho pensato 'Deve essere grandiosa'".

