Lady Gaga parla della sua depressione: "A Star Is Born? L'ho girato mentre prendevo litio"

Lady Gaga, in una nuova intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, ha parlato apertamente della depressione contro cui ha lottato a lungo, svelando inoltre di aver girato A Star Is Born mentre assumeva litio.

La star della musica ha spiegato di aver avuto dei periodi in cui pensava che non sarebbe mai stata bene, sentendosi ora molto fortunata nell'essere viva.

Il periodo difficile della star

Lady Gaga ha raccontato che nel 2017, durante le riprese di A Star Is Born diretto da Bradley Cooper (di cui potete leggere la nostra recensione del film in blu-ray), la sua salute mentale era in una fase molto negativa: "Ho girato il film mentre assumevo litio".

La cantante e attrice ha quindi spiegato: "C'è stato un giorno in cui mia sorella mi ha detto: 'Non riconosco più mia sorella'. E io ho cancellato il tour. In un altro sono andata in ospedale per delle cure psichiatriche".

Lady Gaga ha spiegato: "Avevo bisogno di prendere una pausa. Non riuscivo a fare nulla... Mi sono bloccata. Ed è stato davvero spaventoso".

L'artista ha ricordato: "C'è stato un periodo in cui pensavo che non sarei riuscita a stare meglio... Mi sento davvero fortunata nell'essere viva. So che potrebbe sembrare drammatico, ma so come può finire una situazione simile".

L'importanza del fidanzato

Ad aiutarla nei momenti difficili, dal 2020, è stato poi il sostegno di Michael Polansky, che è diventato il suo fidanzato: "Essere innamorata di qualcuno che tiene alla 'vera me' ha fatto davvero la differenza".

La stabilità che caratterizza la sua vita privata l'ha aiutata anche ad affrontare le critiche rivolte a Joker: Folie à Deux: "Non mi sono scomposta ed è divertente, sono quasi nervosa nel condividere la mia reazione. Ma la verità è che, quando sono iniziate le critiche, mi sono messa a ridere perché stava diventando semplicemente folle".

Lady Gaga ha aggiunto che, dopo un po', i commenti negativi possono essere un po' dolorosi, soprattutto quando ci si impegna davvero molto nella realizzazione di un progetto. Le emozioni provate, tuttavia, sono state utili durante la realizzazione dell'album Mayhem: "C'era molta negatività nei confronti del sequel di Joker e penso che mi stessi sentendo ribelle a livello artistico. Ho messo così tanta energia nel video di Disease. Ero in quella situazione, pensavo: 'Vi dimostrerò chi sono e come è questa battaglia'".