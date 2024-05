Yellowstone, Kevin Costner: "Taylor Sheridan può aver rubato qualche mia idea per Horizon"

Kevin Costner ha rivelato di aver fatto leggere a Taylor Sheridan la sceneggiatura di Horizon e magari lui può aver preso in prestito qualche idea per la sua serie.

Kevin Costner e Taylor Sheridan, una faida che prosegue a distanza anche al Festival di Cannes. Interrogato sulla possibile influenza di Yellowstone sull'epico Horizon: An American Saga, il divo avrebbe suggerito il contrario durante un'intervista con Indiewire.

Di fronte all'potetica somiglianza tra lo spinoff prequel 1883 e Horizon, entrambi incentrati sulla storia di una carovana di pionieri, Costner ha rivelato di aver dato la sceneggiatura di Horizon firmata con Jon Baird da leggere a Sheridan nel 2019, durante la lavorazione della seconda stagione della serie neo-western, quando il creatore era in cerca di sceneggiatori.

"Se Taylor ha preso in prestito qualcuna delle mie idee, sta a lui ammetterlo" ha dichiarato Kevin Costner.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Luke Wilson in una scena del film nel deserto

Chi ha copiato?

Vaghe accuse di aver copiato quello o quell'altro modello non sono una novità per Yellowstone. Sui siti dei fan della serie neo-western c'è chi accusa Taylor Sheridan di aver copiato da molteplici fonti, da Colomba solitaria di Larry McMurtry alla saga dei Calder di Janet Dailey passando per il seminale Balla coi lupi di Costner.

Al contrario, alcuni critici hanno iniziato a cercare in Horizon: An American Saga riferimenti a Yellowstone - inclusa, come hanno notato molti recensori, una struttura che ricorderebbe una serie più che un film. Le due produzioni condividono anche alcuni attori, tra cui Danny Huston. Il cammino della saga western di Kevin Costner è in salita avendo riscosso reazioni opposte, con il Daily Beast che è arrivato a definire Horizon un "pasticcio misogino, razzista e retrogrado".

La verità è difficile da stabilire visto che il western è un genere archetipico con ingredienti ben precisi. Per il momento Taylor Sheridan non replica alle accuse, ma è concentrato sulla lavorazione della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, che è ripresa nei giorni scorsi, naturalmente senza Kevin Costner.