Gen V: lo spin-off di The Boys segnerà il debutto in live action di Tek Knight

Il Super più disgustoso e perverso dei fumetti sarà finalmente introdotto in Gen V, serie in arrivo su Prime Video a partire dal 29 settembre.

Nei mesi scorsi era stata riportata la notizia in rete secondo cui la quarta stagione di The Boys avrebbe introdotto il personaggio di Tek Knight, senza dubbio il Super più disgustoso e perverso per chi ha già avuto modo di leggere i fumetti. Ma a quanto pare i fan non dovranno attendere così a lungo: Tek Knight verrà infatti introdotto in Gen V, spin-off di The Boys.

A vestirne i panni, come annunciato da Entertainment Weekly, ci penserà Derek Wilson. Per chi non dovesse conoscerlo, Tek Knight è una sorta di ibrido tra Batman e Iron Man portato alla massima follia. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore al cervello, inizia a diventare incontrollabile dando sfoggio ai suoi istinti sessuali più feroci con qualsiasi cosa gli capiti a tiro.

Svelata la timeline di Gen V

Lo spin-off di The Boys sarà ambientato tra la terza e la quarta stagione della serie principale. Sarà il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano.

Gen V debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo venerdì 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi ogni settimana fino all'epico finale di stagione di venerdì 3 novembre.