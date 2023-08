The Boys 4: in arrivo il Super più disgustoso di sempre?

Pur discostandosi per alcune scelte narrative, l'adattamento in live action di The Boys, serie a fumetti scritta da Garth Ennis, ha trasposto in maniera fedele quasi tutto della controparte cartacea, compresa la sequenza hot di Herogasm. Ma se le ultime indiscrezioni sono corrette, la stagione 4 potrebbe introdurre il Super più disgustoso e perverso dei fumetti.

Stiamo parlando di Tek-Knight, una sorta di ibrido tra Batman e Iron Man portato alla massima follia. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore al cervello, inizia a diventare incontrollabile dando sfoggio ai suoi istinti sessuali più feroci con qualsiasi cosa gli capiti a tiro. A interpretarlo, secondo i rumor, dovrebbe essere Jeffrey Dean Morgan, già beccato sul set della serie Prime Video.

Al momento non c'è ancora una data di uscita per la stagione 4 a causa dello sciopero degli attori ancora in corso e a cui l'intero cast sta partecipando.

L'universo narrativo di The Boys si espanderà sul piccolo schermo con Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano.

Lo show debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo venerdì 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi ogni settimana fino all'epico finale di stagione di venerdì 3 novembre.