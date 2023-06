The Boys 4: Jensen Ackles conferma quel che già sapevamo su Soldier Boy

Jensen Ackles ha confermato ciò che già sapevamo: il suo Soldier Boy non è morto e farà ritorno in The Boys 4 nonostante l'ambiguo finale con cui si è conclusa la terza stagione.

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

Jensen Ackles ha fatto il suo ingresso nella terza stagione della serie Prime Video, riunendosi così con il creatore di Supernatural e showrunner di The Boys Eric Kripke. Soldier Boy è stato segretamente tradito dal suo team e catturato dai Russi per poi essere sostituito dalla Vought con Patriota. Reclutato per fermare colui che ha preso ilo suo posto, Soldier Boy si è rivelato troppo potente per essere tenuto sotto controllo dai Boys.

Durante una conversazione con Awards Radar, Jensen Ackles ha dichiarato: "Ci sono alcune cose in ballo. Non sono autorizzato a rivelare nulla, posso dire solo che Soldier Boy non è morto. Meno male."

The Boys ha già mostrato come Soldier Boy potrebbe tornare nella stagione 4

The Boys ha già lasciato intendere come Soldier Boy potrebbe fare ritorno. Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) è stata uccisa alla fine della prima stagione, ma poi è riapparsa in alcune occasioni per chiudere l'arco narrativo del suo personaggio. Lo stesso è accaduto per Stormfront (Aya Cash), ferita a morte nel finale della seconda stagione, è stata ufficialmente uccisa all'inizio della terza stagione.

Come Stillwell e Stormfront, Soldier Boy ha un profondo legame con Patriota. Si è rivelato essere il padre del personaggio e non è chiaro se lo show approfondirà questo tema, riportando il personaggio di Ackles in azione per un ruolo centrale o uccidendolo una volta per tutte nella quarta stagione. Jensen Ackles conferma, infatti, la sua presenza nei nuovi episodi, ma non menziona per quanto tempo e in quale veste. Per saperne di più non ci resta che attendere il ritorno di The Boys 4 su prime Video.