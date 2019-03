7 chili in 7 giorni: il film stasera su Iris!

7 chili in 7 giorni e due ore di risate stasera su Iris, delle ore 21.00 con Renato Pozzetto e Carlo Verdone, protagonisti della commedia anni '80 in cui interpretano due dietologi che decidono di "svoltare" lanciando una cura dimagrante e una clinica per persone obese.

La trama di 7 chili in 7 giorni, in onda su Iris, vede protagonisti Alfio Tamburini e Silvano Baracchi (Carlo Verdone e Renato Pozzetto) ex-compagni di università, entrambi con una laurea in medicina ottenuta senza grandi risultati, che si ritrovano dieci anni dopo essersi persi un po' di vista. Alfio, romano, ha aperto un istituto di bellezza, mentre il milanese Silvano, è diventato rappresentante di cosmetici di e di audacissimi articoli da sexy-shop. Sono gli anni '80, l'ossessione per la forma fisica (e per il dimagrimento) hanno appena preso piede anche nel nostro in Italia, sono gli anni di Vanna Marchi e della Dottoressa Tirone, così anche Alfio e Silvano si inventano una miracolosa cura dimagrante da svolgere in una clinica per obesi, che il realtà è il casale di proprietà della moglie di Alfio. Dopo una martellante promozione televisiva - con tanto di slogan, 7 chili in 7 giorni - iniziano ad arrivare i primi pazienti... e i primi problemi.

Ti farò dimagrire... a calci nel culo!

Oltre a Carlo Verdone e Renato Pozzetto, nel cast di 7 chii in 7 giorni, troviamo Silvia Annichiarico, l'indimenticabile Sora Lella e tanti altri caratteristi della commedia italiana di quegli anni. Tra i personaggi più memorabili del film - tutti costretti ad una dieta ferrea e alle famigerate cene psicologiche - un pugile, una signora anziana che non riesce più ad entrare nell'ascensore, una coppia di coniugi di mezz'età e il paziente più difficile di tutti, Paolone, un adolescente fin troppo robusto, viziato e strafottente che metterà in difficoltà i due titolari della clinica.

Per quanto riguarda i due protagonisti, l'ultimo film di Verdone è Benedetta follia, uscito nelle sale l'anno scorso, Pozzetto invece ha diradato la sua presenza sugli schermi a partire dai primi anni '90, concedendosi qualche apparizione sia in TV che al cinema. Nel 2007 ha anche diretto un film da regista, Un amore su misura.