7 chili in 7 giorni: che fine ha fatto Paolone (Sergio Sergi)?

Sergio Sergi interpreta Paolone, l'arrogante bambino sovrappeso presente nel cast di 7 chili in 7 giorni: ecco che fine ha fatto l'attore.

In 7 chili in 7 giorni, una pellicola del 1986 diretta da Luca Verdone, è presente un personaggio amatissimo dal pubblico italiano: che fine ha fatto Sergio Sergi, l'interprete del bambino soprannominato Paolone? L'attore, a quanto pare, oggi lavora nella polizia, a Roma, come svelato da un recente post pubblicato su Facebook da Carlo Verdone.

Molti utenti hanno tempestato di commenti un'immagine recentemente postata da Verdone sul social di Mark Zuckerberg chiedendo all'attore romano delucidazioni a proposito di Sergio Sergi. Alcune persone erano convinte che l'interprete di Paolone oggi lavorasse come regista ma l'equivoco è dovuto ad un caso di omonimia: un giovane cineasta emergente, di nome Sergio Sergi, ha recentemente iniziato a lavorare sui propri lungometraggi.

Lo staff che si cela dietro l'account ufficiale di Carlo ha messo fine una volta per tutte a queste dicerie con un semplice commento: "Attualmente sappiamo che lavora in polizia a Roma (Staff)." Alcuni utenti si sono detti felici nell'apprendere che Sergio sta bene ed ha un lavoro mentre altri hanno manifestato la loro delusione.

In 7 chili in 7 giorni Sergi interpretava Paolone, al secolo Paolo Fabris: un ragazzino sovrappeso, odioso e arrogante che viene mandato in una clinica dimagrante dove si rivela la principale spina nel fianco di Alfio Tamburini e Silvano Baracchi, i due titolari della struttura interpretati da Verdone e Renato Pozzetto.