6 film e serie su Netflix da vedere dal 10 al 15 marzo

Cosa guardare su Netlflix dal 10 al 15 marzo tra nuove uscite e prodotti già disponibili: nella lista dei nostri consigli c'è anche la serie anime Mob Psycho 100

Nella settimana dal 10 al 15 marzo il catalogo di Netflix si arricchisce con diverse novità tra film e serie tv, come l'attesissima seconda stagione di One Piece, senza contare tutti quei titoli che vale la pena recuperare.

Per orientarsi tra tutte le visioni possibili, abbiamo selezionato 6 film e serie da guardare in questi giorni, tra thriller di spionaggio, anime molto amati e grandi film degli ultimi anni. Una guida rapida di consigli senza perdersi nell'immenso catalogo della piattaforma.

Le novità Netflix in arrivo questa settimana (10-15 marzo)

Film in arrivo questa settimana

Oi Vita Mia (dal 12 marzo) - commedia.

Quando i ragazzi di una comunità di recupero si trasferiscono in una casa di riposo, l'incontro tra generazioni molto diverse scatena situazioni imprevedibili e momenti di caos

Made in Korea (dal 12 marzo) - dramma.

Una giovane donna si trasferisce dall'India in Corea del Sud, ma nonostante sia quello che ha sempre sognato, ambientarsi non sarà facile

Louis Theroux: Dentro la manosfera (dall'11 marzo) - documentario.

Il giornalista Louis Theroux indaga il mondo online della "manosfera", esplorando comunità digitali maschili controverse e le loro ideologie

Bad Boys: Ride or Die (dal 13 marzo) - action.

I detective Mike Lowrey e Marcus Burnett tornano in azione quando una nuova indagine li coinvolge direttamente, mettendo alla prova la loro amicizia e la loro reputazione.

Barbara: Becoming Shirin David (dal 13 marzo) - documentario.

Il film racconta l'ascesa della rapper e influencer Shirin David, tra musica, immagine pubblica e costruzione del proprio impero mediatico

Serie TV in arrivo questa settimana

One Piece (dal 10 marzo) - serie tv/avventura.

Il giovane pirata Monkey D. Luffy e la sua ciurma partono per la Rotta Maggiore, tra nuove avventure e pericoli sempre crescenti

L'uomo nell'alto castello (dall'11 marzo) - serie tv distopica.

In un mondo alternativo dove le potenze dell'Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale, un gruppo di ribelli cerca di cambiare il destino della storia

One Tree Hill - teen drama.

Nella cittadina di Tree Hill le vite di due fratellastri rivali si intrecciano tra basket, amicizie, ambizioni e relazioni complicate

Virgin River 7 (dal 12 marzo) - romantica/drama.

Nuovi capitoli della vita degli abitanti di Virgin River, tra relazioni, segreti e sfide personali che mettono alla prova la comunità

Age of Attraction (dall'11 marzo) - reality.

Un esperimento sociale che mette alla prova la compatibilità tra single attraverso incontri, convivenze e prove emotive

Quella notte (dal 13 marzo) - miniserie thriller.

Un evento misterioso avvenuto in una sola notte cambia per sempre la vita di diversi personaggi, rivelando segreti nascosti

Dynasty: I Murdoch (dal 13 marzo) - serie tv drama.

Una potente famiglia imprenditoriale affronta rivalità interne, scandali e lotte per il controllo del proprio impero

Love Is Blind: Ohio - La reunion (11 marzo, ore 18:00) - reality.

I protagonisti della stagione ambientata in Ohio tornano insieme per raccontare cosa è successo alle loro relazioni dopo il programma

Il trenino Thomas: Grandi avventure insieme 4 (dal 12 marzo) - serie animata per bambini.

Thomas e i suoi amici affrontano nuove avventure sull'isola di Sodor tra amicizia e lavoro di squadra

Mob Psycho 100 (dal 15 marzo) - anime.

Uno studente con potenti capacità psichiche cerca di vivere una vita normale mentre impara a controllare le proprie emozioni

I 3 film da vedere questa settimana

Tra le novità e i titoli disponibili in catalogo, questa settimana vale la pena recuperare tre film molto diversi tra loro: una commedia cult del cinema italiano, un documentario politico molto attuale e un grande film premiato sugli eccessi della finanza globale.

Se state cercando altri titoli da recuperare in streaming potete consultare anche la nostra guida aggiornata ai migliori film Netflix.

Lo chiamavano Trinità (1970)

Lo chiamavano Trinità: Bud Spencer e Terence Hill in una scena del film

Nella settimana in cui Pio e Amedeo sbarcano in piattaforma con la loro ultima fatica cinematografica, è tempo di recuperare un classico del western all'italiana con una coppia di culto del cinema italiano: Terence Hill e Bud Spencer.

Trinità è un pistolero pigro ma velocissimo con la pistola che si ritrova nella cittadina dove il fratello Bambino si finge sceriffo. I due finiranno per aiutare una comunità di mormoni oppressa da un ricco proprietario terriero.

È uno dei film più iconici della coppia: gag fisiche, scazzottate memorabili e un tono ironico che ha rivoluzionato lo spaghetti western degli anni '70 e creato quel sottogenere che viene ricordato come il "fagioli western".

My Stolen Revolution (2013)

Documentario autobiografico diretto dalla regista iraniana Nahid Persson Sarvestani. Il film racconta la storia della rivoluzione iraniana del 1979 attraverso il punto di vista personale della regista, che da giovane attivista di sinistra fu costretta all'esilio mentre molti suoi compagni venivano arrestati o giustiziati.

Un racconto intimo e politico che mescola memoria personale e storia collettiva, offrendo uno sguardo diretto sulle conseguenze della rivoluzione iraniana, mentre, in un Paese sotto attacco, la popolazione spera nella fine del Regime degli Ayatollah.

La grande scommessa (2015)

La grande scommessa: Steve Carell e Ryan Gosling in una scena del film

Il 19 marzo Ryan Gosling tornerà al cinema con il fantascientifico L'Ultima Missione: Project Hail Mary. Così, prima che venga cancellato dal catalogo Netflix - il prossimo 17 marzo - è il momento giusto per recuperare questo dramma finanziario diretto da Adam McKay con un cast corale: Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt e naturalmente Ryan Gosling.

La storia è quella di alcuni investitori che scoprono in anticipo l'enorme fragilità del mercato immobiliare statunitense e decidono di scommettere contro il sistema finanziario, anticipando il crollo economico del 2008. È uno dei film più efficaci nel raccontare la crisi finanziaria globale: brillante, didattico e sorprendentemente divertente nonostante il tema complesso.

Le 3 Serie Tv da non perdere questa settimana

Tra le serie disponibili in catalogo vi proponiamo tre titoli molto diversi: una miniserie di spionaggio ispirata a una storia vera, un anime amatissimo e una delle reinterpretazioni più apprezzate di Sherlock Holmes degli ultimi anni.

Se volete molte più idee su cosa guardare, ecco la lista delle migliori serie tv disponibili su Netflix.

The Spy (2019, miniserie)

The Spy: una foto della serie limitata

Thriller di spionaggio creata da Gideon Raff e interpretata da Sacha Baron Cohen. La miniserie racconta la storia vera dell'agente del Mossad Eli Cohen, agente segreto israeliano che negli anni '60 riesce a infiltrarsi nei vertici politici della Siria fingendosi un ricco uomo d'affari.

Solo sei episodi che mescolano tensione politica, dramma personale e un'ottima interpretazione di Sacha Baron Cohen in un ruolo completamente diverso dal solito. Una visione consigliata in questo momento storico: sono state anche le informazioni passate al governo israeliano da Eli Cohen ad aver delineato quel Medio Oriente da decenni al centro di conflitti.

Mob Psycho 100 (2016, 3 stagioni in arrivo il 15 marzo)

Il protaginista "Mob" in una scena

Serie anime tratta dal manga di ONE, lo stesso autore di One Punch Man. Shigeo "Mob" Kageyama è un ragazzo con incredibili poteri psichici che cerca di vivere una vita normale mentre impara a gestire le proprie emozioni e un potere che potrebbe sfuggirgli di mano in ogni momento.

È uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni: azione spettacolare, animazione creativa e una storia sorprendentemente emotiva sulla crescita personale.

Sherlock (2017, 4 stagioni)

Sherlock: Martin Freeman e Benedict Cumberbatch nell'episodio The Hounds of Baskerville

La serie crime britannica creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, sta per lasciare il catalogo Netflix, dove rimarrà fino al 30 marzo.

Una rilettura moderna delle storie di Sherlock Holmes: il celebre detective e il dottor Watson affrontano complessi casi criminali ma si trovano ora nella Londra contemporanea. È una delle versioni più amate del personaggio creato da Arthur Conan Doyle, con episodi lunghi quasi come film e una coppia di protagonisti diventata iconica.