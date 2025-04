28 anni dopo, Danny Boyle sul ritorno di Cillian Murphy: "Dovrete attendere un po' per vederlo"

Non è stato ancora chiarito se il personaggio di Murphy farà ritorno in un modo o nell'altro nell'atteso sequel previsto quest'anno

Il CinemaCon è iniziato col botto in queste ultime ore e una delle novità principali è stato il trailer di 28 anni dopo (che tuttavia non è stato ancora condiviso online).

Il regista Danny Boyle è salito sul palco per la presentazione della Sony a Las Vegas, dove ha fatto debuttare l'ultimo trailer e ha avuto modo di scherzare sul fatto che non ha imparato molto dalla realizzazione dell'originale 28 giorni dopo, uscito nelle sale nel 2002.

"Amo ancora l'apocalisse, in stile britannico", ha detto Boyle. "Amo ancora gli infetti. E amo ancora far saltare in aria tutto". Il regista ha anche anticipato che i fan dovranno pazientare per vedere la star originale di 28 giorni dopo, Cillian Murphy, nella nuova trilogia: "Come tutte le cose belle della vita, potreste dover aspettare un po' prima che faccia la sua comparsa".

Spazio anche per il secondo film della nuova trilogia

28 Anni dopo: Aaron Taylor-Johnson

Sul palco è salita anche Nia DaCosta, che sarà alla regia del secondo film di prossima uscita, 28 anni dopo: The Bone Temple. "Pur essendo molto ispirato a 28 giorni dopo, la sceneggiatura di The Bone Temple è molto diversa", ha rivelato alla folla. "Ho potuto lasciar sventolare la mia bandiera di freak".

Brendan Gleeson, Cillian Murphy e Naomie Harris in una scena di 28 giorni dopo

Boyle ha anche aggiunto che il team non ha ancora finalizzato il finanziamento per l'auspicato terzo film del franchise e ha incoraggiato i fan a sostenere i primi due film.

28 Anni Dopo, in uscita il 19 giugno 2025, è interpretato da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Boyle ha diretto il nuovo film da una sceneggiatura di Alex Garland, autore del cult originale. Il secondo film, diretto da DaCosta, ha una data d'uscita fissata al 16 gennaio 2026.