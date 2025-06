28 anni dopo, spettatori perplessi dal tono del finale: "Perché si conclude con una scena dei Power Rangers?"

Continua a far discutere il finale di 28 anni dopo, che ha lasciato perplessi gli spettatori di mezzo mondo a causa del tono adottato nella conclusione del primo capitolo della nuova trilogia sugli zombie britannici di Alex Garland.

Giunto ad anni di distanza dal successo di 28 giorni dopo (2002) e 28 settimane dopo(2007), l'horror diretto da Danny Boyle aprirà la strada due nuovi capitoli il primo dei quali, 28 Years Later: The Bone Temple_, è già stato girato sotto il controllo della regista Nia DaCosta.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sul finale di 28 anni dopo non proseguite nella lettura di questa news

Una scena di 28 anni dopo

Un finale che ha turbato gli spettatori

Il finale di 28 anni dopo prende una piega bizzarra quando il giovane sopravvissuto Spike (Alfie Williams) si ritrova a che fare con una setta di sopravvissuti che indossano tute colorate, si chiamano tutti Jimmy, usano mosse di karate sugli infetti e sono guidati da Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell).

Questo finale ha diviso il pubblico sia per il netto cambio di tono sia per un riferimento nascosto alla cultura pop britannica. In generale, sui social media, il pubblico americano sembra credere che il finale sia un riferimento ai Power Rangers, una convinzione che trova riscontro nel film, visto che Alfie possiedere un giocattolo dei Power Rangers. Tuttavia, gli spettatori britannici o che hanno familiarità con la cultura britannica hanno trovato il significato del finale molto più chiaro e molto più sinistro.

28 anni dopo, Danny Boyle racconta il film a Roma: "Oltre l'orrore. Volevamo parlare di Brexit e Teletubbies"

Ecco alcune reazioni degli spettatori.

Tony Johns ha pubblicato una gif di Patriota di The Boys che guarda rapito uno schermo cinematografico con la didascalia "Tutti quelli che guardano 28 anni dopo finire con una scena dei Power Rangers".

Per un altro utente, "il finale di 28 anni dopo presenta uno dei cambi di tono più stridenti che abbia mai visto in un film e, sinceramente, è davvero incredibile".

Ma c'è chi si oppone al legame coi Power Rangers, come Mauricio La Plante, che ha condiviso due immagini affiancate, una luminosa, l'altra scura e rovinata, di Mr. Incredible con la didascalia "Guardare la fine di 28 anni dopo prima di sapere chi era Jimmy Savile vs. guardare 28 anni dopo dopo aver saputo chi era Jimmy Savile".

Ancor più esplicito, l'utente Robert Daniels scrive: "Il finale di 28 anni dopo rivelerà chi è davvero al corrente della cultura pop britannica. Ma seriamente, potrebbe essere la scena più agghiacciante dell'intero film".

Alex MacKay ha condiviso una gif di Giancarlo Esposito che ride e poi diventa serio con la didascalia "Gli americani che pensano che il finale sia un buffo omaggio ai Power Rangers, contro il pubblico britannico".

Wajahat Ali ha suggerito che "il finale avrà più senso se gli spettatori presteranno molta attenzione all'inizio e a ciò che i bambini stanno guardando", riferendosi alla sequenza introduttiva in cui i bambini guardano i Teletubbies mentre gli Infetti attaccano la loro casa.

Il riferimento alla cultura pop britannica nel finale

Ralph Fiennes in una scena di 28 anni dopo

Come dimostrano queste reazioni, il finale divisivo ha un significato più profondo della semplice introduzione per un gruppo di personaggi peculiari che molto probabilmente avranno un ruolo importante nel prossimo 28 Years Later: The Bone Temple. Molti di coloro che hanno familiarità con la cultura pop britannica hanno trovato in Sir Jimmy Crystal un riferimento al famigerato personaggio televisivo Jimmy Savile, accusato di aver commesso ripetuti abusi sessuali durante la sua vita. I parallelismi tra il personaggio e la figura reale includono sia il suo nome che il suo aspetto.

Sebbene il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland siano stati reticenti nell'ammettere un riferimento specifico a Savile nel personaggio di Sir Jimmy Crystal, durante una recente intervista con Business Insider, Boyle ha descritto le azioni del personaggio come "una sorta di torsione di questo ricordo parziale, aggrappandosi ad alcuni aspetti e poi ricreandoli come immagine per i seguaci". Tuttavia, questa raccolta di ricordi potrebbe avere a che fare sia con i Teletubbies, che con i Power Rangers, i film di guerra e altre forme di cultura pop sia con Jimmy Savile. La risposta agli spettatori.