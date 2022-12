1923: lo spin-off di Paramount+ ha avuto un budget pazzesco per la sua realizzazione

1923, uno degli spin-off di Yellowstone, è stato realizzato con un budget elevatissimo, paragonabile a quello de Il trono di spade. La conferma di tutto ciò è arrivata dal suo showrunner Taylor Sheridan, il quale ha rivelato le cifre reali dietro a questa nuova fatica televisiva di Paramount+.

Durante una recente intervista con Deadline, Taylor Sheridan è stato interrogato sui costi dietro ai lavori con 1923 e 1883, svelando le ingenti spese che hanno portato alla realizzazione della prima: "Direi che 1883 è stata la prima stagione più costosa di uno show televisivo mai realizzata. 1923 è stata molto più costosa però. Non so quali fossero i budget di Game of Thrones, ma non credo che avrebbero potuto essere maggiori del nostro... Ci sono circa seimila pecore e tremila bovini in scena, e mentre lo show va avanti sei anche in Africa. Tutto reale e sul posto. Sai quanto è difficile spostare una troupe in Africa nel 2022 con il Covid e tutte le regole in atto per il bene comune?... Mi piace come sta lavorando la Paramount. Sono così malleabili in relazione alla storia che stiamo raccontando, o almeno con me come narratore. Aggiungeranno episodi perché ne ho bisogno. Riflettete un secondo sul fatto che si tratta di una serie che costa 22 milioni di dollari a episodio e ho chiesto altri otto episodi. Non andavo molto bene in matematica a scuola, ma so moltiplicare otto per tre e aggiungere un mucchio di zeri e mi rendo conto che ho appena chiesto 150 milioni di dollari".

Nella storia di 1923 troviamo una nuova generazione di Dutton guidati dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplorerà l'inizio del ventesimo secolo, quando le pandemie, la siccità e la fine del proibizionismo affliggono tutti.