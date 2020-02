Cathy Yan, regista di Birds of Prey: "Volevo che Harley Quinn usasse il suo corpo come un'arma"

Intervista a Cathy Yan, regista di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in cui Margot Robbie è impegnata in spettacolari scene di combattimento.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

È in sala dal 6 febbraio Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in cui Margot Robbie torna a indossare i panni luccicanti di Harley Quinn. Tra i suoi tanti cambi d'abito, anche una rivisitazione in pantaloni della Merilyn Monroe di Diamonds are a girl's best friend.

"Dobbiamo molto alla nostra fantastica costumista, Erin Benach" ci ha detto Cathy Yan a Londra, all'anteprima mondiale del film: "Averle messo i pantaloni dice molto della pellicola." La regista è all'opera seconda ed è riuscita a coniugare scene da musical con combattimenti corpo a corpo, coreografati da Chad Stahelski, regista di John Wick.

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: una scena del film

"L'idea era di rendere le scene d'azione credibili e vere: volevo mostrare delle donne in grado di combattere fisicamente degli uomini senza affidarsi a superpoteri. Certo, ci sono anche quelli nel film, ma per la maggior parte l'azione è realistica grazie alle coreografie. Volevo mostrare delle donne in grado di cavarsela a modo loro, usando i propri corpi come armi. E poi, visto che è un film su Harley Quinn ed è molto divertente, è stato uno spasso aggiungere degli elementi folli, come il fucile spara colore, i pattini a rotelle e le giostre. È stato come aggiungere degli zuccherini."

