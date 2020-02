Margot Robbie su Birds of Prey: "La mia Harley Quinn tra Marilyn e John Wick"

Intervista video a Margot Robbie e Jurnee Smollett-Bell, interpreti di Harley Quinn e Black Canary in Birds of Prey (e le fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Harley Quinn è tornata ed è ancora più fantasmagorica di come l'avevamo lasciata: apparsa per la prima volta in Suicide Squad, a quattro anni di distanza dal film di David Ayer l'antieroina DC ha un film tutto suo, Birds of Prey e le fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in sala dal 6 febbraio. Margot Robbie ha trasformato la criminale di Gotham City in un'icona cinematografica.

Sempre bellissima ma più folle e sopratutto comica, troviamo Harley Quinn in preda alla disperazione: con il Joker si sono lasciati e, senza la sua protezione, ha alle calcagna mezza città che vuole ucciderla. Primo tra tutti Roman Sionis (Ewan McGregor), che ama le giacche di velluto tanto quanto mutilare le sue vittime.

Birds of Prey, recensione: con Harley Quinn al comando sembra davvero di essere al luna park

Birds of Prey: Jurnee Smollett-Bell è Black Canary

A causa di un enorme diamante, la vita di Harley si intreccia con quella di altre donne: la cantante Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell), la poliziotta Renee Montoya (Rosie Perez), la ladra Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e la misteriosa killer Huntress (Mary Elizabeth Winstead).

La video intervista a Margot Robbie e Jurnee Smollett-Bell

Le Birds of Prey: antieroine sole, ma insieme

Abbiamo incontrato Margot Robbie e Jurnee Smollett a Londra, all'anteprima mondiale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), di cui Margot è anche produttrice, con la sua LuckyChap Entertainment.

Birds of Prey: Margot Robbie in una scena del trailer ufficiale

Queste protagoniste così toste sono meravigliose: sono tutte donne sole, ma scelgono di esserlo insieme, come ci ha detto l'attrice: "Durante il loro viaggio si rendono tutte conto di essere forti da sole e il passo successivo è capire che sono ancora più forti quando uniscono le forze. Credo sia una cosa che tutte dovremmo fare nostra: Harley esce da una rottura e il primo passo è stare bene con se stessa. Il secondo trovare il sostegno di amiche e altre persone."

Birds of Prey: un'immagine della protagonista

D'accordo Smollett-Bell: "Ognuna di loro segue il proprio percorso di scoperta di sé, cercando di diventare chi sono davvero. È vero che l'unione fa la forza: una cosa fantastica dei fumetti sulle Birds of Prey è che spesso i personaggi sono più forti quando sono in coppia. Black Canary è sempre stata in un gruppo, che sia la Justice League o le Birds of Prey, è lì che eccelle. Ma prima è importante essere se stessi."

Birds of Prey: perché è il film DC più importante del 2020

Harley Quinn: tra Marilyn Monroe e John Wick

Diretto da Cathy Yan, al secondo lungometraggio - di cui abbiamo parlato nella recensione di Birds of Prey - è un caleidoscopio divertente, un pop-corn movie in cui scene da musical si fondono con scene d'azione alla John Wick. Non è tanto per dire: Robbie ha una scena in cui fa il verso alla Marilyn Monroe di Diamonds are a girl best friend con i pantaloni, mentre le scene di lotta sono coreografate da Chad Stahelski, regista del film con Keanu Reeves.

Birds of Prey: Margot Robbie in una sequenza del trailer del film

Una combinazione che l'attrice ha adorato: "Credo sia il mio costume preferito in assoluto di Harley: è il classico abito di Marilyn sulle scale, ma con i pantaloni. L'ho amato! E, come John Wick, Harley ha bisogno di una grande forza motivazionale: per Huntress è la vendetta, e, anche se non è così lampante, Harley cerca di vendicare la morte del suo panino all'uovo. È il tema del film: la vendetta della morte di un panino all'uovo."