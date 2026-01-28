Un posto al sole, Napoli e un mistero: ecco perché Whoopi Goldberg è nella soap

Abbiamo intervistato l'head writer di Un posto al sole, Paolo Terracciano, per farci raccontare come è arrivata l'attrice nella serie, che compie 30 anni. E ci ha anticipato un mistero legato al suo personaggio.

Ci sono storie che hanno il sapore dei sogni, quasi di miracoli. Sorprese, in ogni caso: quando lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, è stato annunciato l'arrivo di Whoopi Goldberg in Un posto al sole per un attimo ci siamo chiesti se quel videomessaggio fosse fake e realizzato con l'AI.

Non per sminuire la soap Rai, che in trent'anni ha dimostrato tutto il suo valore e il suo incredibile seguito di pubblico, ma perché una Guest Star internazionale non è così scontata anche per una serie così longeva e popolare.

Whoopi Goldberg Guest d'eccezione della serie

Allora, incuriositi e anche orgogliosi di quanto la Rai e tutto il team confezionano da un tempo così lungo, abbiamo intervistato l'head writer di Un posto al sole, Paolo Terracciano, per farci raccontare direttamente da lui come è nata questa suggestione e come è stato costruito l'arrivo di Whoopi Goldberg a Napoli, sia dal punto di vista pratico che narrativo.

Un cammino che è iniziato ufficialmente lo scorso 23 gennaio e che proseguirà per alcune settimane per sviluppare al meglio la storia del suo personaggio. Un posto al sole è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione TV Rai di Napoli, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50, sempre disponibile su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia.

Chi è la Eleanor Price di Whoopi Goldberg

Partiamo da alcuni necessari cenni pratici: chi interpreta l'attrice premio Oscar? La Goldberg arriva in Un posto al sole nei panni di Eleanor Price, una esuberante imprenditrice americana. La donna, empatica, appassionata, curiosa e determinata, arriva in città per commissionare uno yacht di lusso a Roberto Ferri e Marina Giordano dei Cantieri Palladini Flegrei. Non è sola nel suo viaggio, perché con lei ci sono il suo assistente personale Colin Smith e la sua segretaria Kate Wilson. Il suo arrivo è accolto con calore dal popolo di Palazzo Palladini ed è in particolare la simpatia del portiere Raffaele a conquistarla.

L'attrice americana insieme a Patrizio Rispo

D'altra parte il custode interpretato da Patrizio Rispo è anche quello che si preoccupa di assicurare un buon soggiorno per la Price, offrendo la Terrazza, l'appartamente di Giulia Poggi, che è temporaneamente fuori, ma anche facendo da guida in città, per farle scoprire luoghi più o meno noti di Napoli. Ed è proprio per l'amicizia che si viene così a creare che la donna confida a Raffaele il vero motivo del suo viaggio: un mistero in cui il portiere sarà coinvolto.

Una grande opportunità per Un posto al sole

Una scena di Un posto al sole con l'attrice protagonista

Ed è proprio Raffaele, o meglio il suo interprete Patrizio Rispo, il punto di partenza di questa opportunità per Un posto al sole, da come ci ha raccontato Paolo Terracciano: _"Ci è arrivata attraverso Patrizio Rispo la notizia di questo interesse di Whoopi Goldberg a interpretare una storia nella serie. Devo dire che io all'inizio ero un po' scettico, un po' perplesso, non pensavo che si potesse concretizzare".

Nonostante l'iniziale scetticismo, però, quello della Goldberg era un sogno destinato a realizzarsi: "Poi però facemmo una videoriunione con lei e col suo agente, credo che sia successo a maggio, e la cosa, invece, iniziò a diventare reale. Fu veramente molto, molto simpatica, fu un bel primo incontro, anche se in video, molto promettente. Lei spiegò un po' come avremmo potuto organizzare il tutto da un punto di vista produttivo e rimanemmo che io avrei proposto una storia."

Il lavoro in gran segreto

Una fase preliminare in cui tutto era top secret e Terracciano ha dovuto lavorare senza condividere nulla con il suo team di autori, anche perché "finché non era sicuro, non era il caso di diffondere voci". Ma una volta che la cosa è diventata concreta, si sono fatti i salti mortali per annunciare tutto a luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti proprio a Napoli e con un messaggio di Whoopi Goldberg che, tra l'altro, "fu organizzato in tempi record, perché la Rai ci teneva a dare la notizia in quel contesto."

Tempi maturi, a luglio, perché già a giugno Paolo Terracciano aveva pensato a una storia in cui coinvolgere l'attrice, che la Goldberg aveva apprezzato molto, rendendo più concreta la situazione e lasciando solo i dettagli pratici da definire.

Whoopi Goldberg al lavoro con Patrizio Rispo

È stato però solo l'inizio del lavoro: "Una volta definiti quanti giorni lei sarebbe stata a Napoli per le riprese, è stato necessario fare in modo di incastrare la storia per il numero di scene limitate che avevamo." I giorni di lavorazione erano dieci, perché "lei ci aveva dato due settimane di novembre" e il lavoro di costruzione della parte produttiva è stato fatto fino a settembre, ovvero fino "al momento in cui abbiamo scritto i trattamenti e sviluppato il tutto in modo molto capillare e scrupoloso".

Non senza gli inevitabili imprevisti: "quando lei ha girato sono state due settimane di pioggia continua, quindi abbiamo dovuto fare qualche piccolo cambiamento" per adattarsi alla situazione. Un lavoro che però sta lasciando tutti soddisfatti: "noi ora stiamo vedendo le puntate, ovviamente siamo più avanti rispetto agli spettatori, e il risultato è proprio carino!"

Il grande annuncio e la sorpresa

Lavoro in segreto, grande annuncio a luglio, ma quando il team è venuto a sapere della notizia? "A un certo punto avevo detto agli altri autori che c'era forse una star americana e loro all'inizio pensavano fosse uno scherzo. Poi hanno capito che era vero, e quindi a quel punto è cominciato il toto nomi, mentre io mi limitavo a sorridere per non confermare. Devo dire che avevano anche beccato il nome, perché avevano letto che lei ha una casa in Italia, ma io cercavo di non negare né confermare. A un certo punto ho dovuto condividere per forza e quando c'è stato l'annuncio già sapevano."

L'attrice premio Oscar a Un posto al sole

E invece quanta euforia c'è stata fuori dal set? "È arrivata in due riprese. Quando c'è stata la notizia a luglio è stato il primo momento di attenzione, poi è andata un po' in letargo e adesso ovviamente ci sono le reazioni alla messa in onda. Tra l'altro ha coinciso con un record stagionale di ascolti, perché chiaramente c'era molta curiosità. Quindi la cosa sta andando bene e conto sul fatto che vada sempre meglio con la storia che entra nel vivo."

Anche perché è necessario seguire l'andamento e capire la direzione che prenderà la trama, in questa fase è comprensibile un certo disorientamento.

L'arco narrativo di Whoopi Goldberg... e un mistero

Ad oggi la storia è infatti solo iniziata. "Al momento è stato presentato il personaggio" ci ha spiegato Paolo Terracciano, "è stato trovato il modo per farla abitare a Palazzo Palladini, ma ora si inizierà ad alludere a un mistero, a una motivazione nascosta per cui lei è a Napoli. E quindi scatterà la curiosità nel pubblico per capire in che direzione andrà la storia."

Quindi se per ora c'è stato lo "stupore di vedere lei, che è fantastica ma non è una sorpresa", ora è il suo arco narrativo a prendere il sopravvento e questa è la settimana in cui il tutto prende forma, in cui si capirà che il suo arrivo a Napoli "non è solo legato allo yacht, ma c'è anche qualcos'altro."

Una sorridente Whoopi Goldberg con Patrizio Rispo

E fino a quando la vedremo? "Il suo racconto dura quattro blocchi, saranno quattro settimane" esclusa la prima scena di venerdì scorso.

Quindi nei dieci giorni di disponibilità si è riusciti a girare tanto materiale: "Tantissimo, tenendo conto che ho costruito la storia intorno a lei, quindi ci sono cose che vanno avanti anche senza la Goldberg in scena. Raffaele è co-protagonista a tutti gli effetti di questa storia".

Inoltre, non è detto che nelle puntate in cui la sua storia viene ripresa, lei debba essere presente in ogni scena. "Di solito ci sono tre, quattro puntate alla settimana, a volte cinque, in cui l'arco narrativo si sviluppa", anche per dare maggior respiro al racconto e ottimizzare tutto.

Italiano o inglese?

Un'altra immagine dell'attrice nella serie Rai

Uno degli aspetti da decidere è stato anche relativo alla lingua, se farla recitare in inglese o meno. Ma in realtà è stato un dilemma durato molto poco, anche se "inizialmente sembrava che potesse parlare un po' di più in italiano" pur avendo chiesto a supporto un personaggio che facesse un po' da interprete.

In realtà "con i nostri ritmi di lavorazione è stato inevitabile che l'inglese prevalesse, perché lei si sentiva più a suo agio, con i sottotitoli per rendere chiara la comprensione al pubblico." Ciò detto, in ogni caso, "tra lei e Raffaele, e anche altri altri personaggi come Rosa, che pure è abbastanza presente stando nella Terrazza, si è creata una tale sintonia che anche se li vedi a volte parlare uno in inglese, uno in napoletano, funziona benissimo."

Un colpo per i 30 anni di Un posto al sole

Un vero regalo per la soap, che capita a proposito per i 30 anni di Un posto al sole. "È una coincidenza, nel senso che non è nata per l'occasione, ma è diventato un modo di festeggiare questo trentesimo anno. Qualcosa bisognava fare e ci è capitata questa bellissima possibilità."

Un qualcosa da poter ripetere? "Il prossimo passo sarà andare a girare noi a New York" ci ha detto Terracciano scherzando, ma forse nemmeno non troppo, perché Un posto al sole ha già vissuto simili esperienze.

Quel che è certo è che l'esperienza con Whoopi Goldberg può essere replicabile: "lei si è trovata bene, quindi ci ha detto più volte che le farebbe piacere anche tornare. E quindi vedremo."

Whoopi Goldberg posa con colleghi di Un posto al sole

Anche perché il personaggio fa ormai parte dell'universo della soap napoletana. "Non posso anticipare i contenuti della trama, però per quella che è la storia ci sarebbero tutti i presupposti perché lei possa tornare a trovare Raffaele e anche per altre motivazioni sue.

Quindi sì, la storia può continuare anche in maniera divertente. Così come ci può stare che Raffaele la vada a trovare, no?" D'altra parte "se abbiamo avuto un premio Oscar a Un posto al Sole, perché non sognare?".